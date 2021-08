Geert Wilders gaat los op in thuisland vakantie vierende ‘vluchtelingen’: ‘We worden straal voor de gek gehouden’

Op Twitter veegt Geert Wilders de vloer aan met Sigrid Kaag, Mark Rutte, en hun immigratie-wanbeleid. Want, schrijft Wilders, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat zogenaamde ‘vluchtelingen’ nadat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen opeens lekker vakantievieren in hun land van herkomst? Ze waren daar hun leven toch niet zeker? “We worden straal voor de gek gehouden,” concludeert de PVV-leider dan ook.

Het was de afgelopen dagen heel apart om te zien. Een aantal ‘Nederlanders’ of Afghanen met een verblijfsvergunning in Nederland moesten gered worden vanwege de opkomst van de Taliban. Maar, viel het critici daarbij op, wat deden die mensen daar eigenlijk? Want zij hebben een verblijfsvergunning in ons land omdat ze niet veilig zijn in eigen land. Maar dan kunnen ze daar wel naartoe gaan als ze een paar weken vrij hebben?

Wilders: hoe konden ‘vluchtelingen’ daar op vakantie gaan?

Ook Geert Wilders is daar over gevallen. En hij doet dat op de voor hem gebruikelijke agressieve manier.

Nog los van het feit dat het reisadvies voor Afghanistan code rood was – hoe kan het dat asielzoekers terug gaan voor vakantie naar het land dat ze zijn ontvlucht? Daar waren ze toch onveilig? We worden straal voor de gek gehouden en Kaag en Rutte werken mee aan die oplichterij. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 27, 2021

“Nog los van het feit dat het reisadvies voor Afghanistan Code Rood was,” schrijft Wilders, “hoe kan het dat asielzoekers terug gaan voor vakantie naar het land dat ze zijn ontvlucht? Daar waren ze toch onveilig?”

Zoals gezegd klopt dat natuurlijk helemaal. Aan de ene kant krijgen wij te horen dat we die mensen moeten opvangen omdat ze in eigen land hun leven niet zeker zijn. Maar aan de andere kant kunnen ze daar blijkbaar wel lekker vakantie vieren. Dat klopt van geen kant.

“We worden straal voor de gek gehouden,” concludeert Wilders dan ook, “en Kaag en Rutte werken mee aan die oplichterij.”

Terroristen

Eerder had Wilders ook al kritiek op de grote evacuatie-actie van vluchtelingen in Afghanistan omdat de overheid ook moslimterroristen naar Nederland zou halen. Dit omdat er bij de evacués niet gecontroleerd wordt wie ze zijn, wat hun achtergrond is, en of ze echt wel recht hebben op een verblijf in Nederland.

Hij heeft natuurlijk zeker een punt. Eerder al, maar nu ook weer. Want dat zogenaamde vluchtelingen vervolgens lekker vakantie vieren in het land dat ze ontvlucht zijn is bezopen!