Geert Wilders gaat los op Rutte en Kaag: ‘Ze halen half Afghanistan inclusief moslimterroristen hier naartoe!’

Geert Wilders is er helemaal klaar mee dat Mark Rutte en Sigrid kaag een heleboel Afghanen, “inclusief moslimterroristen,” naar Nederland halen. Het is, vindt de PVV’er, onacceptabel, ook al omdat het kabinet demissionair is.

Volgens experts is er een serieus gevaar dat westerse overheden, waaronder de onze, de afgelopen dagen moslimextremisten naar Europa hebben gehaald. “De drempel met eisen lag heel erg hoog,” zegt voormalig Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie en dossierkenner Theo Francken (N-VA). “En nu? De drempel ligt volledig op de grond. Nu is iedereen opeens een tolk, bij wijze van spreken. Het is mij volstrekt onduidelijk wie er allemaal worden opgehaald. Gaat het om familieleden? Telt een achterneef of oudoom ook mee? Moet een partner de relatie bewijzen?”

Hij is er dan ook van overtuigd dat de kans “heel groot” is dat er ook moslimextremisten meekomen op de vluchten. “Mensen moeten op een lijst staan, maar de criteria om mee te mogen zijn heel soepel. Partners en kinderen mogen mee. De evacuatie is niet zorgvuldig voorbereid. Het gaat allemaal holderdebolder.”

Geert Wilders: ‘Rutte/Kaag halen moslimterroristen naar Nederland’

Geert Wilders heeft het gesprek met Francken ook gelezen en is witheet van woede. “Het is een ongekende schande,” schrijft de PVV-leider op Twitter. “Het kabinet Rutte/Kaag is demissionair en neemt toch het vergaande besluit half Afghanistan inclusief moslimterroristen ons land binnen te laten,” gaat Wilders verder.

Op deze manier, stelt hij vervolgens, brengen Kaag en Rutte “de veiligheid van onze gezinnen in gevaar.”

Het is een ongekende schande. Het kabinet Rutte/Kaag is demissionair en neemt toch het vergaande besluit half Afghanistan inclusief moslimterroristen ons land binnen te halen en de veiligheid van onze gezinnen in gevaar te brengen. https://t.co/48OnFYcOPN via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 26, 2021

Taliban

Veel van de mensen die de afgelopen dagen en zelfs weken naar het vliegveld in Kabul zijn gekomen, zijn ongetwijfeld echt bang voor de Taliban. Die extremistische organisatie is immers al begonnen met het opsporen en straffen van politieke tegenstanders.

Maar de kans is levensgroot dat er ook Talibanstrijders onder de zogenaamde “evacués” zijn. In Frankrijk hoorden we eerder al dat daar zowaar een “evacuee” was opgepakt. Het ging, inderdaad, om een Talibanextremist.