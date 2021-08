Van der Plas stelt kritische vraag over screening Afghanen: ‘Hoe voorkomen we dat Talibanstrijders tussen evacués zitten?’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas heeft vandaag bij de Afghanistan-briefing verheldering gevraagd over de screening bij het ophalen van Afghaanse vluchtelingen. Wat toch wel een vrij belangrijke vraag is, want hoe voorkomt de Integratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat er niet per ongeluk Talibanstrijders ons land binnen worden geloosd. Het is namelijk niet ondenkbaar dat er ook extreem foute types tussen de evacués zitten.

Vandaag werd de Tweede Kamer ingelicht over de evacuatiestatus in Afghanistan. BBB-politica Caroline van der Plas greep dit moment aan om opheldering te krijgen over de Nederlandse screening. En dit is natuurlijk een zeer urgente vraag, want helaas zullen ook foute types proberen ons land binnen te komen. In Frankrijk is de eerst Taliban-sympathisant al ontdekt tussen een groep evacués. Het is dus niet ondenkbaar dat ook Nederland mogelijke Talibanextremisten binnenlaat.



Aan plaatsvervangend directeur Joël Schoneveld vroeg Van der Plas ‘hoe de IND voorkomt dat er Talibanstrijders meekomen’. Waarop Schoneveld aangaf dat ze dezelfde procedure als altijd volgen. Er worden meerdere gesprekken gevoerd, documenten en vingerafdrukken worden onder meer gecheckt.

Van der Plas wil screening tegen Talibanstrijders weten

De vervolgvraag van Van der Plas was dan ook of er al foute types uit zijn geplukt, maar hier had de IND-voorman nog geen gegevens over. De operatie is pas een paar dagen bezig, bovendien is het niet heel gebruikelijk dit soort nieuws direct naar buiten te brengen.

De vragen die Van der Plas stelde zijn toch wel zorgen die spelen. Iedereen heeft de beelden van de chaotische evacuaties gezien, bovendien is het niet ondenkbaar dat mensen sjoemelen met documenten. Dat gebeurde voorheen ook al bij grote migratiestromen en dat zal natuurlijk altijd zo blijven. Daarom is het zaak om duidelijk te hebben wat de IND doet om te voorkomen dat de verkeerde personen ons land binnenkomen.

De Taliban is alles behalve een pro-Westerse groepering en nu zij weer terrein winnen is het niet ondenkbaar dat ze uit zijn op wraak.