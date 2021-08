Litouwen slaat alarm: nepvluchtelingen uit Afrika en Pakistan komen eraan en ze willen naar Nederland komen

De situatie in Litouwen loopt uit de hand. Dat vindt het land zelf, tenminste. En daarin heeft het 100 procent gelijk. Want alleen de afgelopen maanden kwamen er 4.000 “asielzoekers” de grens over via Wit-Rusland. En dit is nog maar het begin, vreest Litouwen. Want, zegt het land, er gaan heel binnenkort nog veel meer nepvluchtelingen bijkomen, vooral uit Afrika en Pakistan. En raad eens waar die migranten uiteindelijk naartoe willen?

De asielzoekers die momenteel in grote getallen naar Litouwen zijn gekomen zijn vooral van Iraakse afkomst. Deze nepvluchtelingen zijn naar Litouwen gekomen omdat de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko op die manier wraak wil nemen om zijn buurland omdat dat leden van de wit-Russische oppositie herbergt. De twee delen een 700 kilometer lange, meestal onbewaakte grens met elkaar. En dus zegt Loekasjenko heel blij tegen allerhande wannabe migranten dat ze snel en gemakkelijk naar zijn land kunnen komen, waarna ze zo Litouwen kunnen binnenwandelen; een EU land.

Dat is al zorgwekkend genoeg, maar wacht, het wordt nog erger. Want volgens de Litouwse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Arnoldas Abramavicius, zijn deze “asielzoekers” helemaal niet van plan om in zijn land te blijven. Oh nee, Litouwen is slechts de eerste Europese halte. Hun echte doel? Duitsland of Nederland. Want daar kunnen zogenaamde “migranten” lekker van hun leven genieten.

“We maken ons grote zorgen. We horen verhalen dat Loekasjenko nu mensen uit Pakistan en Afrikaanse landen wil uitnodigen naar Wit-Rusland te komen om onze kant op te sturen. Het is een stilte voor de storm. We moeten ons voorbereiden op een situatie die nog veel verder kan verslechteren,” aldus de staatssecretaris.

“We leggen ze uit dat ze niet in aanmerking komen voor asiel. Dat ze niet in de Europese Unie kunnen blijven, zoals ze beloofd is. Dat ze bedonderd zijn door Loekasjenko.”

Maar daar laten de meeste “asielzoekers” zich niets aan gelegen liggen. Zij willen naar Nederland of Duitsland voor het gratis geld. En dus gaan ze gewoon op pad. Want lekker gratis geld! En snel een beetje!

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Weet je wat nou zo gek is? Toen we zo geobsedeerd waren met “corona” konden de grenzen opeens wél bewaakt worden, ook intern, in de EU zelf. Maar nu zou dat niet kunnen als het om nepvluchtelingen gaat?

Je gaat bijna denken dat de wíl er gewoon niet is.