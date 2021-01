Ziek islamistisch Pakistan arresteert drie christenen voor onzin-aantijgingen ‘blasfemie’ en ‘Koran verbranden’

Daar gaan we weer! In Pakistan zijn drie christenen opgepakt door de politie vanwege “blasfemie” en “het verbranden van pagina’s uit de Koran.” De drie jongeren zouden dat bewust gedaan hebben om “de gevoelens van moslims” te kwetsen. Het moge duidelijk zijn dat deze drie serieus in de problemen zitten: in Pakistan is het kwetsen van islamitische gevoelens een zwaar misdrijf, en de straf kan extreem hoog zijn.

Waar we in het Westen de vrijheid van godsdienst hebben ‒ én de vrijheid om godsdiensten juist af te kraken ‒ denken ze daar in Pakistan heel anders over. Het land is zogenaamd een ‘bondgenoot’ maar feitelijk schuift Pakistan steeds meer de richting op van landen als Saoedi-Arabië, waar het islamisme het voor het zeggen heeft en alle andersdenkenden feitelijk gezien worden als criminelen.

Het gevolg daarvan is dat er steeds vaker christenen worden opgepakt nadat islamistische medeburgers hen van ‘blasfemie’ beschuldigen. Dat is nu ook weer gebeurd in het dorp Kotli Muhammed Sadique in Punjab. Azeem Mehmood, Abbas Gulshan, en Irfan Saleem moeten zich daar opeens verdedigen tegen de zware aantijging dat ze de gevoelens van moslims bewust gekwetst hebben door zich blasfemisch te uiten en zelfs pagina’s uit de Koran te verbranden.

Mehmood is soldaat in het Pakistaanse leger en wordt daarom vastgehouden. De andere twee verdachte christenen zijn vrijgelaten in afwachting van hun vervolging.

In het dorpje hing er een soort van postbus. Die postbus werd gebruikt om ‘pagina’s met koranversen te verzamelen,’ en hing nabij de woningen van de christenen. Maar op een dag zag men de postbus op de grond liggen: verbrand.

Een jonge christen, Ilyas Masih, zei vervolgens tegen de politie dat hij een paar jongeren rond het vuur had gezien, maar dat hij hen niet had herkend vanwege de rook. Maar ja, toen kwam een grote groep boze islamisten naar het dorp en eiste de arrestatie van álle christenen.

Gek genoeg veranderde Masih zijn verklaring toen ‒ en volgens lokale christenen ook nog eens nadat hij gemarteld was door de politie. Want ineens had hij het erover dat hij de drie jongemannen wél gezien en herkend had. Vervolgens werden de drie meteen opgepakt… en dat was het dan.

In de tussentijd zegt Mehmoods vrouw dat hij die dag zijn huis niet verlaten heeft… en zegt zijn broer dat Mehmood en Masih kort voor het incident ruzie met elkaar hadden, wat die laatste natuurlijk reden geeft om met zijn beschuldigende vinger naar Mehmood te wijzen.

Natuurlijk is het volstrekt helder wat er hier aan de hand is: de autoriteiten willen de jongemannen vervolgen zodat de woedende menigte kalmeert. Dat een paar onschuldige mannen daarvoor naar de gevangenis gestuurd worden (of erger) is ze om het even; als radicale islamisten maar rustig blijven. Dat christenen daardoor vertrapt worden, geldt hooguit als een beetje aanvaardbare nevenschade.

