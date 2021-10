Geert Wilders furieus over mogelijk nieuwe maatregelen voor ongevaccineerden: ‘Wat een land’

Dat er nieuwe coronamaatregelen aankomen, dat is inmiddels voor iedereen duidelijk. De grote vraag is welke maatregelen het kabinet gaat (her)invoeren, daarnaast wordt er sterk gehint naar coronamaatregelen speciaal voor ongevaccineerde Nederlanders. Voor PVV-leider Geert Wilders is dit ondenkbaar. Ongevaccineerde mensen moeten nu al zo veel moeite doen om deel te kunnen nemen aan het sociale leven en straks worden ze echt compleet buitengesloten.

Het kabinet gaat de optie om speciale coronamaatregelen in te voeren voor ongevaccineerde mensen niet langer meer uit de weg, dat laat de Telegraaf weten. Coronaminister Hugo de Jonge laat weten dat het kabinet aan het kijken wat wel en niet mogelijk is. Lokale maatregelen lijken van de baan te zijn, maar extra coronamaatregelen voor ongevaccineerden niet.

“Is het gerechtvaardigd om de hele samenleving aanvullende maatregelen op te leggen als we weten dat maar een deel van de samenleving extra bescherming nodig heeft? Hoe zorg je ervoor dat de maatregelen doeltreffend zijn en proportioneel?”

Volgens PVV-voorman Geert Wilders gaan we nu echt een stap te ver in Nederland. Gevaccineerde Nederlanders die besmet zijn met het coronavirus kunnen nog steeds wel overal naar binnen, maar ongevaccineerden moeten gigantisch veel moeite doen om wél ergens binnen te komen.

Wat een land. Gevaccineerde mensen hoeven zich niet te laten testen en komen overal binnen terwijl ze #corona kunnen hebben én overdragen, terwijl ongevaccineerden met een negatieve test en dus zónder Corona dadelijk extra maatregelen op hun dak krijgen. #coronamaatregelen — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 26, 2021

Terecht wijst Wilders op het kromme gegeven dat besmette, gevaccineerde Nederlanders wél nog overal naar binnen kunnen komen. Dat is natuurlijk onbegrijpelijk. In plaats van nieuwe maatregelen kan men beter nieuwe verkiezingen uitschrijven, aldus de PVV’er. Daar heeft Nederland meer behoefte aan.

Kondig bij die persconferentie maar #nieuweverkiezingen aan, daar heeft Nederland meer aan dan nog meer #Corona-faalbeleid. https://t.co/plQNxWkgFV — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 25, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Iedere belofte die CDA’er Hugo de Jonge deed wat betreft vaccinatiedrang of dwang is inmiddels verbroken. Door gepruts vanuit de overheid stevenen we af op een nieuw maatregelenpakket waarin een groep hard wordt buitengesloten van de samenleving. Voor hoe lang? Dat weet niemand.