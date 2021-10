Geert Wilders haalt ongenadig hard uit naar “leugenaars en wegkijkers uit het kabinet”: ‘Ze vinden al die asielzoekers prima’

PVV-leider Geert Wilders heeft zojuist in felle bewoording kenbaar gemaakt wat hij vindt van de reactie van het kabinet op de asielcrisis in Nederland. De PVV-voorman is van mening dat het kabinet vol zit met “leugenaars en wegkijkers”. Het kan ze namelijk niks schelen dat Nederland wekelijks meer dan 1000 asielzoekers ons land binnen komen.

Het o zo mooie Nederland heeft flink wat binnenlandse problemen; de afgelopen jaren is het tekort aan woningen tot ongekende hoogte gestegen. We bouwen veel te weinig en in een te langzaam tempo in dit land. Ondertussen staan onze grenzen wagenwijd open en neemt de massa-immigratie nu niet bepaald af. De laatste maanden is er weer een flinke stijging zichtbaar.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft al de aan de bel getrokken: ze moeten nu al asielzoekers opvangen op noodlocaties want alle reguliere locaties zitten propvol. In Ter Apel verblijven mensen al in tentjes en op veldbedden. Het kabinet zegt dat het er alles aan doet om het in betere banen te leiden, maar volgens PVV-leider Geert Wilders is dit gewoon niet waar. In een video haalt hij hard uit naar het kabinet.

“De leugenaars en wegkijkers uit kabinet en Tweede Kamer vinden het prima dat er iedere week meer dan 1000 asielzoekers ons land binnenkomen. Hoe meer toekomstig stemvee en profiteurs ons land binnenkomen, hoe beter ze het vinden. Maar ik vind het niet ok. Ik vind het schandalig. Ik vind dat Nederlanders worden verraden. Asielzoekers pikken onze woningen in. Ze profiteren van onze uitkeringen. Ze krijgen gratis zorg. En Nederlanders mogen dat allemaal betalen.”

Wilders haalt hard uit naar het huidige kabinetsbeleid. Het kabinet belooft bijna dagelijks problemen zoals de groeiende energie-armoede en de woningnood aan te pakken, maar het zijn allemaal loze beloftes. In de kern verandert er helemaal niets, maar ondertussen wordt alles wel duurder in het leven. Het kabinet moet eens de daad bij het woord voegen.