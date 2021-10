Geert Wilders woest dat immigranten voorrang krijgen op Nederlanders bij krijgen woning: ‘Schandalig!’

Geert Wilders vindt het schandalig dat immigranten in bijna heel Overijssel voorrang krijgen op een huurwoning. “De Nederlander wordt massaal gediscrimineerd,” schrijft de PVV-leider terecht.

“Twintig van de 25 Overijsselse gemeenten geven statushouders onomwonden voorrang op een sociale huurwoning, terwijl dat sinds 2017 niet meer verplicht is,” bericht RTV Oost. “Gemeenten die statushouders niét automatisch voorrang geven, hebben vaak wel afspraken gemaakt met woningcorporaties over de huisvesting. Daardoor krijgen zij in de praktijk alsnog voorrang.”

En ja, dat heeft wel invloed op de woningmarkt. Vorig jaar moesten 803 “statushouders” een woning krijgen in Overijssel. Dit jaar waren dat er al 1.637… maar dat is dan wel zonder de toegevoegde “waarde” van mensen die naar Nederland zijn gekomen vanwege de Afghanistancrisis.

Deze “statushouders” worden middels een rekensom verdeeld over het hele land. Dit betekent dus dat het in héél Nederland om echt heel veel mensen én om duizenden en nog eens duizenden woningen gaat. Woningen die ook gebruikt kunnen worden voor Néderlanders. Zoals Thierry Baudet (FVD) eerder al stelde, de wooncrisis komt écht door immigratie. Of in ieder geval voor een heel groot deel.

Geert Wilders reageert furieus

PVV-leider Geert Wilders vindt dit natuurlijk volstrekt onacceptabel. “De Nederlander wordt stelselmatig gediscrimineerd,” schrijft hij op Twitter. “Rutte laat de halve wereld ons land binnen en geeft ze schaamteloos onze woningen. Onze eigen mensen hebben het nakijken. Schandalig!”

De Nederlander wordt stelselmatig gediscrimineerd. Rutte laat de halve wereld ons land binnen en geeft ze schaamteloos onze woningen. Onze eigen mensen hebben het nakijken. Schandalig! De #PVV heeft een initiatiefwet van collega @KopsPVV om hier een einde aan te maken! https://t.co/Wh2jyQjGwi — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 22, 2021

Zijn partijgenoot Alexander Kops heeft een initiatiefwet om ervoor te zorgen dat deze voorrangsregelingen voor niet-Nederlanders wérkelijk beëindigd worden.

Laten we hopen dat daar iets mee gebeurt. Wat Wilders heeft natuurlijk gelijk dat het volstrekt bezopen is dat immigranten voorrang krijgen op Néderlanders. Dit is Néderland, niet immigrantenland. Als een Nederlander een nieuwe woning moet hebben moet hij voorgaan. Hij betaalt belasting. Hij heeft een Nederlands paspoort. En híj is hier geboren en getogen.

Nieuwkomers zijn hartstikke leuk, maar die moeten wel beseffen dat ze eerst achteraan de rij komen te staan. Als ze daar moeite mee hebben gaan ze maar lekker terug naar hun eigen land.