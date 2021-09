Thierry Baudet geeft VVD’er Sophie Hermans veeg uit pan: “Wooncrisis komt door uw immigratie”

FVD-leider Thierry Baudet heeft VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans op haar plaats gezet tijdens de Algemene Beschouwingen. Volgens Hermans is de woningnood een groot probleem en Baudet deelt deze mening. Maar er is alleen een probleem: de VVD heeft door het jarenlang aanwakkeren van de massa-immigratie de wooncrisis mede veroorzaakt.

Thierry Baudet vond het nogal opmerkelijk dat Sophie Hermans in haar pleidooi het woord migratie niet noemde. Dit had wel gemoeten volgens de Forum-voorman, migratie is een van grote veroorzakers van de woningnood in ons land. En laat nu een VVD’er al elf jaar premier van dit land zijn, onder zijn hoede zijn de grenzen wagenwijd opengezet.



Het afgelopen decennium kende Nederland een bevolkingsgroei van anderhalf miljoen inwoners, meer dan 90% hiervan is afkomstig uit de migratie, aldus Baudet. De rol van migratie is dus niet een of andere bijzaak. Het is wellicht de belangrijkste reden voor onze gigantische tekort aan woningen. Naast het feit dat de drie kabinetten Rutte de grenzen ondoordacht openzette voor alles en iedereen, waren het ook nog eens uiterst incompetente kabinetten.

Jarenlang zijn bepaalde targets voor de bouw van het aantal nieuwbouwhuizen niet gehaald. De massa-immigratie én te weinig bouwen hebben tal van problemen veroorzaakt op de woningenmarkt. De prijzen van woningen en huurwoningen schieten omhoog. De VVD is hier medeverantwoordelijk voor.

Baudet stelt dan ook dat door het opengrenzenbeleid van de VVD we opgezadeld zitten met deze woningnood. Hermans deelt de mening van de FVD-leider niet, zij vindt dat hij andere factoren overslaat. Maar als Baudet de fouten van elf jaar Rutte moet gaan opsommen zijn de Algemene Beschouwingen voor middernacht nog niet klaar.

De woningnood is ontstaan door een soort van domino-effect. De VVD heeft ondoordacht de grenzen opengezet, onderwijl werd er in een te laag tempo gebouwd. Het ingrijpen van de kabinetten Rutte was niet adequaat genoeg én na al die jaren zien we het resultaat ervan.

Baudet zet terecht Hermans, die simpelweg niet wil erkennen dat migratie de oorzaak is, op haar plaats. Meer dan 90% van de bevolkingsgroei van het afgelopen decennium komt voort uit migratie. En met een slecht functionerende overheid konden we die groei qua woningbouw nooit aan. Hadden we een andere migratiebeleid gehad dan was het probleem bij lange na niet zo groot geweest.