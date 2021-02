Ollongren laat woningbouw piepend tot stilstand komen, maar gelukkig blijven D66’ers haar steunen: ‘We profiteren!’

Naast de VVD probeert ook D66 zich te ontpoppen als de huizenbouwpartij. Zo vlak voor de verkiezingen probeert D66 de zwevende kiezers ervan te overtuigen dat minister Ollongren de woningnood heeft weten te verminderen. Niets is echter minder waar, maar dat weerhoudt haar achterban er niet van om de boer op te gaan met onzin over een zogenaamde woningimpuls die Ollongren georkestreerd zou hebben.



Faissal Boulakjar, D66-gemeenteraadslid in Breda en nummer 16 op de kandidatenlijst van de partij, kan zijn bewondering voor de geflopte D66-miniser Kajsa Ollongren niet onder stoelen of banken steken: hij vindt dat we allemaal ‒ en dan vooral de Brabanders ‒ “profiteren” van de zogenaamde “woningbouwimpuls van minister Kajsa Ollongren.” Zo jubelt Boulakjar op Twitter:

Opnieuw tienduizenden betaalbare woningen erbij om het woningtekort in te lopen. Ook #Brabant profiteert goed mee van de woningbouwimpuls van minister @KajsaOllongren! https://t.co/sdqBkscn6O — FaissalBoulakjar (@FBoulakjar) February 18, 2021

Partijgenote Marcelle Hendrickx valt de Bredanaar onmiddellijk bij. Hendrickx is D66-wethouder in Tilburg en is ‒ verrassing! ‒ ook al zo intens verheugd met Ollongren:

“Hier zijn we heel blij mee. Dat biedt weer zoveel extra kansen voor goed en betaalbaar wonen. Gelukkig lopen we met de onderwijsambities en -investeringen in de pas :)”

D66’ers prijzen dus al direct minister Ollongren de hemel in. Maar is dit wel terecht? Eind januari werd bekend dat er in 2020 minder huizen zijn gebouwd dan in 2019. En wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de woningbouw? Inderdaad, minister Ollongren. Van D66.

In de komende tien jaar moeten er 900.000 woningen bij komen om de bevolkingsgroei het hoofd te bieden. De target ligt op jaarlijks 75.000 woningen, maar de afgelopen jaren is dit onder toezicht van minister Ollongren niet gelukt ‒ zoals helaas het CBS meldt. En tot overmaat van ramp is de groei van het aantal woningen dus zelfs gedaald in 2020. Ondertussen blijven de prijzen van woningen rap stijgen.

Is dit het resultaat van 10 jaar Rutte? De woningnood is er zeker niet beter op geworden onder het bestuur van de VVD. De zogenaamde bouwers van de VVD hebben flink wat steken laten vallen, maar ook D66 valt veel te verwijten. Zij hadden Ollongren op deze post gezet de afgelopen vier jaar, en naast het feit dat ze het referendum sloopte bleek ze dus ook niet in staat te zijn om een positieve impuls te geven aan de woningbouw.

Dus D66’ers kunnen wel gaan feestvieren dat hun minister zogenaamd een woningbouwimpuls heeft veroorzaakt, maar daar klopt toch echt vrij weinig van. Maar ja, met de verkiezingen om de hoek probeert D66 alles aan te grijpen om maar niet in de enkele cijfers te belanden. We gunnen het ze van harte!