Huizencrisis in aantocht: ‘Prijzen bestaande huizen stijgen met 8 procent, hoogste niveau ooit’

Het CBS meldt dat de huizenprijs van bestaande huizen nog nooit zo hoog is geweest als nu. Bestaande koopwoningen waren in de maand mei bijna 8% duurder dan het jaar ervoor. Vergeleken met 2013 is de huizenprijs zo’n 48% gestegen. Het aantal verkochte woningen is ook sterk gedaald de laatste tijd. Daar bovenop krimp onze economie met 6%. Het gaat een heftige crisis worden.

Op papier klinkt het allemaal veelbelovend: de prijzen van de huizen zijn weer flink aan het stijgen. Het CBS meldt wel dat de meeste cijfers zijn gebaseerd op statistieken pre-corona. Wat dus de werkelijke huizenwaarde gaat zijn de komende tijd blijft onduidelijk.

De Nederlandsche Bank meldde al dat de economie gigantisch krimpt, en ook verwachten zij dat huurprijzen zullen gaan dalen. De economie heeft flink wat klappen gekregen, er zijn veel bedrijven failliet gegaan en dus zijn flink wat mensen hun baan kwijtgeraakt. Dat de huizenprijs nu zo hoogstaat zegt vrij weinig, want wie is er nu instaat om deze hoge prijs te betalen?

Het is te hopen dat we niet in een bubbel raken zoals in 2007/2008, waarin de huizenmarkt in één klap in elkaar donderde.

Alle ogen zullen op Den Haag gericht zijn de komende maanden, want hoe raken we uit deze crisis?