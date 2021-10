Hans Teeuwen in openhartig interview: ‘We hebben het over de meest ingrijpende maatregel in de pandemie, ons was nadrukkelijk wat anders beloofd’

Cabaretier Hans Teeuwen had al tijden zijn nieuwe voorstelling af en was klaar om op tournee te gaan, totdat de overheid met het coronatoegangsbewijs kwam. Door de maatregel besloot hij zijn nieuwe tournee te annuleren. Het is volgens Teeuwen onbegrijpelijk dat er niet meer mensen in opstand komen. De overheid had namelijk beloofd om nooit naar zo’n heftige maatregel te grijpen.

In een openhartig interview met de Telegraaf blikt cabaretier Hans Teeuwen terug op zijn besluit om zijn tournee te annuleren. De invoering van de coronapas vond hij een stap te ver gaan:

“Het is zo’n ingrijpende maatregel, zo’n machtsmiddel dat de Staat zich toe-eigent. Mijn besluit heeft kutconsequenties voor mij, maar ik doe het niet.”

Teeuwen snapt dat het vervelend voor zijn fans is, maar principieel als hij is vindt hij het niet kunnen om mensen buiten te sluiten van zijn shows. De cabaretier vindt het onbegrijpelijk dat er niet meer kritiek op de maatregel is te horen. Gedurende de crisis is ons beloofd dat men nooit naar zo’n maatregel zou grijpen, intussen is het gewoon de realiteit geworden, wat Teeuwen schandalig vindt:

“Nee, onder deze omstandigheden wil ik niet spelen. Ik snap ook niet dat niet meer mensen aan de bel trekken. We hebben het over misschien wel de meest ingrijpende maatregel uit de pandemie: de overheid bepaalt of jij naar een café, de bioscoop of het theater mag. Ons was nadrukkelijk beloofd: dat gaan we niet doen. Als zo’n essentiële belofte dan toch gebroken wordt, hoe moeten we diezelfde mensen dan dit machtsmiddel toevertrouwen?”

Teeuwen kaart een terecht punt aan: de overheid heeft het vertrouwen geschonden door deze maatregel te implementeren. Als Hugo de Jonge en consorten maandenlang roepen dat een coronapas nooit zal worden ingevoerd in Nederland en vervolgens keihard deze belofte breekt dan zorgt dat voor een grote vertrouwensbreuk. Als het kabinet deze belofte al zo makkelijk breekt, wie weet wat er dan te wachten staat voor de winter. Met het besmettingscijfer dat stijgt moet men niet raar opkijken als er opnieuw zware maatregelen in het verschiet liggen.