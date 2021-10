Held Viktor Orban staat op tegen EU klimaatgekte: ‘Een utopische fantasie’

De Hongaarse premier Viktor Orban noemt Europese plannen om ‘klimaatverandering’ te bestrijden ‘een Utopische fantasie.’ Ook stelt hij dat dit soort wanbeleid er verantwoordelijk voor is dat energieprijzen in heel Europa de pan uitrijzen.

EU-klimaatmaatregelen zorgen ervoor dat het beleid van de EU (en eurofiele regeringen) ervoor zorgen dat energieprijzen “als een raket de hemel inschieten” en daarbij “de middenklasse vernietigen,” aldus de Hongaarse leider. Hijzelf staat voor gezond verstand, maar de EU wordt geregeerd door lieden die in de ban zijn van één of andere vreselijke “fantasie. En een Utopische fantasie vermoordt ons,” zei Orban. “Dat is het probleem ook met de energieprijzen.”

De EU-stikstofgekte is verantwoordelijk voor in ieder geval een deel van de idiote prijsstijgingen. Volgens sommige analisten is het aandeel daarin zelfs 20%. Brussel komt nu met een nieuw pakket “klimaatmaatregelen” die de kosten natuurlijk nog veel verder gaan opdrijven.

Orban de held

In Hongarije mogen ze God op hun blote knieën danken dat ze daar een man als Viktor Orban hebben. Want hij is één van de weinige Europese leiders met de moed om harde waarheden uit te spreken én zich te verzetten tegen de linkse klimaatgekken van Brussel.

Vergelijk dit eens met onze eigen Mark Rutte. Die is werkelijk precies het tegengestelde van Orban. Non-binair qua gender (min of meer). Doet precies wat Brussel wil. Loopt voorop in de klimaatgekte. Heeft een hekel aan begrippen als “nationale soevereiniteit.” En heeft nog letterlijk geen enkele belangrijke belofte ingelost.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Europa kan wel wat meer types als Viktor Orban gebruiken. En Nederland al helemaal.