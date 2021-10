Hubert Bruls pleit voor coronabewijs op werkvloer: “We hebben meer belang bij robuuste maatregelen dan hele kleine”

De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, pleit voor een herinvoering van de anderhalvemeter-regel én het mogelijk maken van de invoering van een coronabewijs voor op de werkvloer. De Nijmeegse burgemeester wil stoppen met kleine maatregelen en gaan voor wat hij noemt ‘robuuste maatregelen’. PVV-leider Geert Wilders tikt Bruls direct op de vingers. Er is namelijk een motie aangenomen in het parlement die zo’n maatregel onmogelijk zou moeten maken.

Moties zijn alles behalve gezaghebbend dezer dagen, maar toch wil PVV-voorman Geert Wilders de Nijmeegse burgemeester wijzen op het feit dat de gehele Tweede Kamer de motie van Wilders en Gert-Jan Segers ondersteunde.

Ondanks de aangenomen moties was Bruls zojuist bij het programma Buitenhof duidelijk: hij wil afrekenen met de halve maatregelen en zware geschut inzetten. De coronabesmettingen lopen op en de druk op de ziekenhuizen neemt toe, vandaar dat hij pleit voor een rappe wetswijziging die strengere maatregelen mogelijk zou maken.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het landelijk Veiligheidsberaad, pleit voor een wetswijziging waardoor werkgevers hun werknemers om een coronabewijs mogen vragen. 'Liever vandaag dan morgen nog.' #buitenhof pic.twitter.com/1mLNLW9f28 — Buitenhof (@Buitenhoftv) October 31, 2021

“Ik zou er erg sterk voor zijn. Wetende dat we nu al flink oplopende besmettingen hebben en dat vertragingseffect van twee weken hebben voor dat we echt de nood aan de man in de zorginstellingen komt, moet je die wetswijziging eerder vandaag dan morgen in gang zetten.”

Als het aan Bruls ligt dan is het geoorloofd dat werkgevers binnenkort mogen vragen naar de vaccinatiestatus van hun werknemers. Waardoor we in feite Italië achteraan lopen, daar is sinds vorige week een coronabewijs verplicht om aan het werk te kunnen.

Politieke bestuurders riepen dat dit nooit de werkelijkheid zou worden in Nederland, maar we stevenen nu toch echt af op een harde tweedeling in de samenleving.