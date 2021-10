Klimaatdrammers Milieudefensie eisen wettelijke klimaatplicht voor bedrijven na rechtszaak overwinning op Shell

Het klimaatgedram van Milieudefensie zal de komende tijd een versnelling harder gaan. Nadat de milieuorganisatie een klinkende overwinning wist te boeken in de rechtszaal tegen Shell wil het nu een wettelijke klimaatplicht voor bedrijven. Hiermee wil Milieudefensie ook andere bedrijven een limiet voor CO2-uitstoot opleggen.

Als het aan Milieudefensie ligt moet er nog meer (wettelijke) druk komen om bedrijven hard aan te pakken. Na de overwinning op Shell in de rechtszaal, die ervoor zorgt dat het bedrijf daadwerkelijk de CO2-uitstoot moet terugdringen, wil Milieudefensie nog een stap verder gaan, dat meldt het AD.

“We kunnen steeds wel rechtszaken tegen bedrijven voeren maar die tijd hebben we niet. Shell is in hoger beroep gegaan en ik ben bang dat het wel eens 2023 kan zijn voordat die zaak dient. We hebben nog acht jaar om een onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen, dus we moeten nú iets doen”, aldus Milieudefensie.

Bedrijven kunnen dus hun borst natmaken voor nog meer lobbyacties van milieuclubs. De gang via de rechter gaat te langzaam en dus wil een vereniging zoals Milieudefensie nu vanuit de politiek enkele klimaateisen gaan dicteren. En aangezien het (demissionaire) kabinet de afgelopen tijd al enorm is gaan investeren in klimaatwetgeving zal een soort van wettelijk vastgelegd CO2-plafond niet helemaal ondenkbaar zijn.

Aan het AD laat Milieudefensie weten dat zij nu al de deur plat loopt bij politieke partijen. De groene lobby wordt alsmaar invloedrijker in Den Haag. Het klimaatdrammen hiermee dus ook, wat voor burgers én bedrijven zal betekenen dat er betuttelende en paternalistische wetgeving in het verschiet liggen. De afgelopen jaren waren nog maar een voorproefje voor wat ons te wachten staat wat betreft de energietransitie en klimaatdoelstellingen. Clubs als Milieudefensie weten dat zij op dit moment enorm veel druk kunnen uitoefenen.