Klimaatwetenschappers trekken aan de bel: nul uitstoot in 2050 te laat, moet in 2040 al worden gerealiseerd

De huidige CO2-reductieplannen zijn bij lange na niet snel genoeg, dat is de boodschap van enkele klimaatwetenschappers. In plaats van klimaatneutraal te zijn in 2050 moeten landen dit tien jaar sneller zien te realiseren om het klimaat te redden. Dat betekent dat de Europese Green Deal en de Nederlandse Klimaatwet bij lange na niet radicaal genoeg zijn om te voldoen aan deze nieuwe eis.

Terwijl we onze economie al uitleveren aan de idealen en wensen van klimaatalarmisten, blijkt uit de oproep dat de huidige klimaatplannen niet eens genoeg zijn. Het Westen moet nog sneller naar een klimaatneutrale maatschappij streven. De NOS meldt dat klimaatwetenschappers pleiten voor een klimaatneutrale maatschappij in 2040. 10 jaar eerder dan nu het streefdoel is in alle Europese plannen.

De huidige maatregelen beperken namelijk niet de opwarming van de aardige tot 1,5 graden. Wij als rijkere landen moeten méér investeren om zo te compenseren voor arme landen.

“Ten eerste omdat wij een historische verantwoordelijkheid hebben, wij hebben in het verleden al veel meer CO2 uitgestoten dan gemiddeld. De CO2 die rijke landen in het verleden hebben uitgestoten, zit nog steeds in de lucht en doet nog steeds z’n opwarmende werk.”

Terwijl de groteske klimaatplannen net ondertekend zijn en de inkt praktisch nog nat is komen klimaatwetenschappers ineens met de boodschap dat alles maar even sneller moet. Allemaal leuk en aardig, maar de huidige plannen brengen al veel economische onzekerheid met zich mee. Het Westen is in de ban van de klimaatreligie, waardoor burgers de zware economische lasten van deze peperdure energietransitie dragen. Ondertussen trekken concurrerende grootmachten zich weinig aan van deze klimaatdoelstellingen.

Nu leest men het Westen de les over onze oneerlijke CO2-uitstoot uit het verleden. Het lijkt er sterk op dat de klimaatwetenschappers wat cursussen woke-ideologie hebben gevolgd.