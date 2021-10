Lilian Helder (PVV) kritisch op advocaten Eindhovense terreurverdachten: “Ik schaam me voor mijn oude beroepsgroep”

Advocaten van de Eindhovense terreurverdachten noemen de dreigacties van hun cliënten “melige gesprekken” of “humor en sarcasme”. Zulke opmerkingen schieten in het verkeerde keelgat van PVV-Kamerlid Lilian Helder. Op sociale media geeft ze aan zich te schamen voor haar oude beroepsgroep.

Bij RTL Nieuws verscheen een nogal opmerkelijk stuk. Negen Eindhovense jongeren zijn opgepakt voor het dreigen met doden en ontvoeren van politici. De advocaten van de verdachten proberen de afgeluisterde gesprekken af te zwakken. “Het zijn maar jongeren” of het was maar een ”melig gesprek”. PVV-Kamerlid Lilian Helder laat duidelijk merken dat zij zulke opmerkingen van advocaten niet pikt. Politici zijn met de dood bedreigd en advocaten hebben het over puberaal gebrabbel. Het is alsof zij in een andere wereld leven.

“Het zijn jonge jongens”

“Humor en sarcasme”

“Melige gesprekken”, aldus de advocaten Ik schaam me voor mijn oude beroepsgroep…. https://t.co/d3CMm6RxGd — Lilian Helder (@lilianhelderpvv) October 2, 2021

Terecht geeft Helder aan zich te schamen voor haar oude beroepsgroep. Iedereen heeft natuurlijk recht op verdediging in de rechtszaal, maar terroristische dreiging proberen af te zwakken tot “melige gesprekken” gaat toch echt wel een stap te ver.

Het lijkt haast traditie te worden in Nederland dat er groepen zijn die proberen de beweegredenen van mogelijke terroristen in ander daglicht te plaatsen. Ondertussen kan een politicus zoals Geert Wilders al sinds 2004 niet meer vrij over straat. De dagelijkse bedreigingen die hij ontvangt zijn niet simpelweg ‘melige gesprekken’ of ‘humor’. Het insinueren dat zulke gekken maar een lolletje maakten is gewoon kwalijk.

Heel Nederland zou verbaasd en boos moeten zijn dat drie Nederlandse politici bedreigd worden met de dood en ontvoering. In plaats van dat Nederlanders massaal een vuist maken tegen dit soort intolerantie gaat men op zoek naar slappe excuses.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Feit blijft dat op dit moment enkele politici gewoon niet meer veilig over straat kunnen. En dat is gewoon enorm tragisch en een schande dat dit gebeurt in Nederland.