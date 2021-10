Schokkend! Negen opgepakte Jihadisten wilden aanslag plegen op Thierry Baudet, Geert Wilders en Mark Rutte

Het is een vreselijke situatie waarin we beland zijn in ons land. Want het negental Jihadisten dat onlangs werd opgepakt had volgens het OM plannen om drie vooraanstaande politici om het leven te brengen: Thierry Baudet, Geert Wilders én Mark Rutte. Het is de zoveelste klap in het gezicht van onze zogenaamde “democratische rechtsstaat.”

De negen Islamistische terreurverdachten die van de week werden opgepakt in Eindhoven hadden vergaande plannen om drie politici op brute wijze te vermoorden. Ze hadden hun pijlen, aldus het OM, gericht op Thierry Baudet, Geert Wilders én Mark Rutte. Voor die laatste is het de tweede serieuze bedreiging in korte tijd, voor Wilders is het iets waar hij al jaren voor beschermd wordt, en voor Baudet is het ongetwijfeld een vreselijke gewaarwording.

De ranzige wannabe terroristen zijn tussen de 18 en 31 jaar. Acht van hen hebben een mediterrane achtergrond. Oftewel, het zijn allochtonen. Want ze zijn wel geboren in Nederland. De negende is de enige die in het buitenland geboren is: in Afghanistan.

Volgens het Openbaar Ministerie is de dreiging die van het negental uitgaat buitengewoon serieus.

Wilders en Rutte

Wilders wordt natuurlijk al jarenlang streng beveiligd. Hij slaapt niet eens in zijn eigen huis. Hij gaat van hot naar her, van veilig adres naar veilig adres. En zomaar even in zijn eentje over straat lopen is er al heel lang niet bij.

Wat Rutte betreft geldt dat zijn beveiliging onlangs flink is opgeschroefd. Dit vanwege ándere serieuze bedreigingen. Maar daar komt deze dreiging dus bij. Je kunt je niet voorstellen dat dit geen impact gaat hebben op zijn beveiliging en op de bewegingsvrijheid die hij geniet.

Baudet

Tenslotte is Thierry Baudet er nog. Baudet is een vrije geest. Een man voor wie het ongelooflijk belangrijk is om van het leven te kunnen genieten. Om naar een restaurant te kunnen gaan als hij dat wil. Om even een wijntje of biertje te doen als hij tijd heeft. Dit soort dreigingen zijn voor hem dus vreselijk. Niet alleen omdat je dan als mens doodsangsten uitstaat, maar ook omdat als je beveiligd moet worden, je simpelweg een groot deel van je vrijheid verliest.

Reden te meer om ervoor te zorgen dat a) alle Jihadisten met dit soort plannen allemaal worden opgepakt en b) dat ze vervolgens keihard gestraft worden. Want het kan en mag niet zo zijn dat gekozen volksvertegenwoordigers als Baudet hun vrijheid kwijtraken omdat Jihadisten het concept ‘vrijheid’ niet wensen te accepteren.