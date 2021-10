LOL! Caroline van der Plas zet Kamer voor het blok: ‘Afghanen opvangen in Tweede Kamergebouw!’

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas heeft haar medeparlementariërs even heerlijk voor het blok gezet. Want ze stelde namelijk voor dat er best wat Afghanen opgevangen kunnen worden in het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Daar staan namelijk maar liefst 4 etages in leeg. Oeps.

Al die linkse salonsocialisten roepen te pas en te onpas dat Nederlanders het maar moeten accepteren dat er horden ‘vluchtelingen’ naar ons land komen. Verzet een burger zich daartegen, dan is hij een vuile racist. En als een stél buurtbewoners niet wil dat er een azc bij hen in de achtertuin wordt geplempt, nou, dan zijn het niets meer of minder dan neo-nazi’s. Kleine Hitlers. Goebbels. Mussolini was er niets bij.

Van der Plas: Afghanen in Tweede Kamer

Nou, nu moeten diezelfde Kamerleden toch echt even met de billen bloot. Want BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas heeft een plan om Afghanen op te vangen. Er zou, wordt er gezegd, niet genoeg ruimte voor hen zijn in Nederland. Alle opvangcentra zitten vol, etc. Welnu, zegt Van der Plas, zíj́ heeft een idee: waarom worden er niet flink wat asielzoekers opgevangen in het Tweede Kamergebouw zelf? In B67. Daar staan namelijk vier etages leeg. Daar kunnen best wat Afghanen in, toch?

Motie #Afghanistandebat: Onderzoek of Tweede Kamergebouw #B67, waar 4 etages leeg zijn, geschikt is (of gemaakt kan worden), als opvang Afghanen of andere asielzoekers uit oorlogsgebieden. En ook onderzoek naar andere lege Rijksgebouwen. Stas @ankiebroekers noemde idee “creatief” pic.twitter.com/UHoLFAiNjd — Caroline van der Plas (@lientje1967) October 14, 2021

Natuurlijk is de kans levensgroot dat hier niets mee gedaan wordt. Oké, ja, staatssecretaris Ankie Broekers-Knol zegt het een “creatief” idee te vinden, maar dat betekent vooral: ‘Hier heb ik dus echt geen zin in.’ Niet zo gek natuurlijk, want wie wil er nou écht werken in zulke omstandigheden? Zelfs de meest linkse salonsocialist wil dat niet. Om over D66’ers nog maar te zwijgen. Die zijn immers het ergst van allemaal op dit vlak (en op vele andere vlakken, maar dat terzijde).