LOL! SP wil af van “zonderkamercommunist” Michel Eggermont maar die weigert: “Ik laat de partij niet kapotmaken!”

Michel Eggermont is een echte communist. Je weet wel, zo’n man die Marx en Engels leest, alsmede Mao, Lenin, en noem al die andere linkse extremisten maar op, en die dan denkt: ‘Weet je wat het probleem is? We hebben het communisme nooit écht uitgeprobeerd.’ Vroeger vonden ze dat bij de SP helemaal prima. Het is in de kern immers een communistische partij van oudsher. Maar tegenwoordig willen ze dat niet meer. En dus liggen Michel en zijn partij op ramkoers.

In het Algemeen Dagblad vandaag een buitengewoon interessant artikel over Michel Eggermont en zijn partij, de SP. Michel is 51 jaar oud, maar ziet er oud als een ouderwetse hippie-achtiger zolderkamercommunist. En dat is niet zo gek. Dat is namelijk precies wat hij ís.

Byebye

Maar dat is niet alles. Michel is ook het gezicht van de SP in Utrecht, zijn stad. Alleen is er een klein probleempje: zijn partij is eigenlijk wel klaar met hem. En dan bedoel ik dat ze écht klaar met hem zijn. Hij kreeg onlangs namelijk te horen van de partijsecretaris dat zijn lidmaatschap beëindigd was. De officiële reden is dat de SP jongerenbeweging Rood en de discussiegroep Marxistisch Forum als politieke partijen heeft aangemerkt. Bij de SP mag je niet lid zijn van méér partijen dan de SP. Het is of alleen de SP, of helemaal niet de SP.

Het is natuurlijk flauwekul als reden. Het Marxistisch Forum is een extreemlinkse club. Dat geldt ook voor Rood. Maar het zijn geen politieke partijen. De SP wil niets met ze te maken hebben omdat ze te extreem zijn. Eggermond is daar een geweldig voorbeeld van. De man is radicaler dan radicaal. Lees dat artikel van het AD maar. Serieus.

Eggermond accepteert het niet

Lokaal zegt Eggermond nog altijd steun te krijgen van de Utrechtse SP. Maar de landelijke partij heeft al laten weten dat ook Utrecht zich aan landelijke royementen moet houden. Die strijd verliest hij dus. Toch gaat hij het gevecht aan.

“Mijn prioriteit ligt nu bij het bijeenhouden van alle socialisten in Utrecht,” zegt hij tegen het AD. “Het landelijk bestuur stuurt aan op het kapotmaken van de afdeling. In de vierde stad van het land, laten ze de partij naar de kloten gaan. Dat is bizar. Dat ga ik niet toestaan.”

Ach ja. Grootheidswaan. Het is altijd hilarisch om te zien, maar zéker in een man die eigenlijk gewoon totaal irrelevant is in de wereld. Een man, dus, als Eggermond.

Maar ja, probeer dat maar eens uit te leggen aan dit soort communisten. Want ja, dit soort halve nihilisten moeten toch in iets geloven om het leven nog iets dragelijk te maken. Als niet in een hogere macht, dan maar in Marx én zichzelf.