Marion Koopmans slaat wéér alarm: er komt een serieus coronaprobleem aan!

Het blijft maar doorgaan, aldus Marion Koopmans. Want ja, zegt deze hoge dame van de Covid-paniek nu, er komt in de winter vrijwel zeker weer een flinke coronagolf aan. Gek, aangezien meer dan 80% van de 12-plussers gevaccineerd is. Maar goed, dat geheel terzijde.

Marion Koopmans denkt dat de “kans aanzienlijk” is dat we in de winter weer een “serieus” coronaprobleem krijgen. Dat zei ze vandaag bij NPO Radio 1. En dit komt volgens haar voor een groot deel doordat er “inhaalbijeenkomsten” zullen komen en “inhaalfeesten.” Dus bijeenkomsten en feesten die functioneren als “inhaal” omdat het vorig jaar niet kon. Nou weet ik niet hoeveel mensen zij kent die in plaats van 1 naar 2 kerstfeest gaan dit jaar “om vorig jaar goed te maken,” maar blijkbaar denkt ze echt dat het zo werkt.

Hoe groot is de kans dat we een serieus coronaprobleem krijgen dit najaar?

'Ik denk dat die kans aanzienlijk is', zegt viroloog en OMT-lid@MarionKoopmans in @1_OP_1: pic.twitter.com/m807gyCsJV — NPO Radio 1 (@NPORadio1) October 18, 2021

Het gevolg daarvan is volgens Koopmans dat “we” weer moeten gaan “kiezen” tussen wat we wel en niet willen doen. Dus welke zorg “we” wel willen geven, en welke zorg niet. En vooral ook welke zorg moet worden afgeschaald ten faveure van Covidzorg.

En dan te bedenken dat het kabinet er letterlijk niets aan heeft gedaan om de zorg op te schalen. Gek he? Je zou bijna gaan denken dat het ze geen bal interesseert.