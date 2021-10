Max Verstappen herovert leiding WK na tweede plek GP Turkije

De Nederlandse F1-coureur Max Verstappen is zojuist tweede geworden bij de GP van Turkije. Zijn grote rivaal, en de nummer één in het klassement aan het begin van de race, Lewis Hamilton is vijfde geworden. Met deze uitslag herovert Verstappen de leiding in het WK-klassement.

Op het natte circuit in Istanboel wist Verstappen Mercedes-rijder Bottas niet in te halen, maar een tweede plek was ruimschoots genoeg om Hamilton, die vijfde is geworden, voorbij te gaan in het klassement.

Valtteri Bottas wint de Grand Prix van Turkije! 🏆

En er staan twee Red Bulls op het podium: Verstappen op P2 & Sergio Pérez op P3 👊 Lewis Hamilton eindigt op P5 en verliest de leiding in het klassement weer aan Max 🦁#ZiggoSportF1 #F1 #TurkishGP 🇹🇷 pic.twitter.com/DEMVRJMWpH — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) October 10, 2021

Er staan nog zes races op het programma. De Red Bull-coureur heeft nu zes punten voorsprong op concurrent Lewis Hamilton in het klassement.