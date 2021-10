NRC speelt Nederlanders tegen elkaar uit: ‘Gevaccineerden zijn kláár met ongevaccineerden’

Het NRC Handelsblad heeft vandaag een knettergek, ronduit fascistisch artikel gepubliceerd waarvan het doel overduidelijk is om gevaccineerden op te zetten tegen ongevaccineerden. De krant heeft “gesproken” met “gevaccineerden.” De conclusie die de nepjournalisten trekken? Gevaccineerden hebben hun buik vol van ongevaccineerden. Want zíj́ zijn schuldig.

Het is echt bizar dat we dit soort artikelen lezen in Nederlandse kranten tegenwoordig. De titel alleen al: “Het genadeloze oordeel van de gevaccineerde Nederlander.” En dan die eerste paragraaf: “Wat vindt de zwijgende meerderheid die wél geprikt is van de stijgende coronacijfers ? Het geduld met vaccinweigeraars begint op te raken, zo blijkt uit gesprekken in vier gemeenten met een hoge vaccinatiegraad.”

Wat? Het geduld met ze begint op te raken? Waar haal je de euvele moed vandaan om dat te zeggen over mensen die het récht gewoon hebben om te besluiten wat ze wel en niet in hun lichaam willen laten spuiten?

Haat

Maar ja, dit is natuurlijk het logische gevolg van de haatcampagne die Hugo de Jonge voert tegen ongevaccineerden. Die halve fascist zet vol in op tot untermensch verklaren van de ongevaccineerde Nederlander. Kranten pikken dat op en pushen het. En vervolgens zijn er dus hele volksstammen ingeënte Nederlanders die deze gedachtegang overnemen en zich vol laten spuiten met háát voor mensen die er een andere mening op nahouden.

Klaverjassers chanteren een ‘vriend’

Een heel veelzeggend citaat is dit. Dit is echt… misselijk makend:

“Het heeft gewerkt,” zegt deze gestoorde gek trots. Ze hebben iemand gechanteerd in het nemen van het vaccin. Terwijl die persoon dat niet wilde. En ze hebben dit gedaan op een manier die eigenlijk gewoon illegaal was, want het recht op privacy. Vervolgens vertellen ze heel trots aan een journalist dat dit op deze manier gebeurd is. HAHA! Actie geslaagd!

En de NRC? Die vindt dat zo mogelijk nóg mooier. Want onze ‘journalisten’ zijn verworden tot weinig meer dan coronapropagandisten met fascistische eigenschappen.