Onderzoekers waarschuwen voor uitrol windparken Noordzee: ‘Het is een risico voor het zeeleven’

Een nieuwe studie van het kennisinstituut Deltares meent dat het zeeleven in de Noordzee ernstig onder druk komt te staan bij de uitrol van tal van windparken. Het zou het ritme van het zeeleven in de Noordzee weinig goed doen en de gevolgen kunnen flink negatief uitpakken. De visserijsector heeft naar aanleiding van de studie een oproep gedaan voor voorzichtigheid bij de uitrol van het klimaatbeleid in de Noordzee.

De plaatsing van grote windparken in de Noordzee kan het zeeleven dusdanig in de war brengen, dat zijn de conclusies van een nieuwe studie van het kennisinstituut Deltares. De Telegraaf meldt dat als men onvoorzichtig te werk gaat het bioritme van de dieren in de zee totaal in de war raakt. Hoofdonderzoeker Luca van Duren zegt er het volgende over:

“De gevolgen kunnen zijn dat er hogerop in de voedselketens een mismatch ontstaat tussen de timing van de voorjaarsbloei en bijvoorbeeld de timing van het paaien van vissen. Als de voorjaarsbloei vertraagd is, is ook de piek in zoöplankton vertraagd. Als vissen toch op hun normale tijd paaien, zijn de vislarven dus in het water voor er voldoende voedsel is.”

De Nederlandse visserijsector trekt direct aan de bel. Voor de sector maakt de studie duidelijk dat de overheid meer onderzoek moet doen naar de plaatsing van windparken. Zelf wordt de sector overladen met regelgeving, maar bij de plaatsing van groteske windparken doet men in Den Haag minder moeilijk. Terwijl de studie laat zien dat er wel degelijk negatieve gevolgen zijn.

“De primaire boodschap van deze studie is dat we echt niet weten wat de effecten zullen zijn. Maar we moeten er rekening mee houden dat we het ecosysteem verknallen. Dat is een alarmerend signaal. Als onduidelijk is hoe groot een visbestand is, gelden als voorzorg gelijk strenge vangstregels. Maar bij de uitrol van dit klimaatbeleid bestaat kennelijk geen voorzorg. Wat is het plan B als de impact op het zeeleven te groot is? Er wordt niet over nagedacht.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Evenals met de plaatsing van windparken op land wordt het opnieuw duidelijk dat overheid kritiek op de plaatsing van windturbines nooit serieus heeft genomen. De Raad van State heeft gelukkig de overheid enkele maanden geleden al op de vingers getikt en veel vergunningen ongeldig verklaard. Hopelijk was dit een ‘wake-up call’ voor de Haagse lieden en gaan ze nu ook kritisch kijken naar de plaatsing van windparken op zee.