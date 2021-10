Pieter Omtzigt ontmaskert wanbeleid kabinet: ‘Kinderbijslag twee jaar bevriezen? Meer armoede bij kinderen!’

Onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt vindt het volstrekt belachelijk dat de Tweede Kamer deze week een wetsvoorstel behandelt om de kinderbijslag twee jaar te bevriezen. De boven-ons-gestelden in Den Haag willen dat doen zodat ze 100 miljoen extra kunnen investeren in ICT. Omtzigt stelt terecht dat dit “voor meer armoede bij kinderen” zorgt. En daarom is het dus volstrekt bezopen.

“Deze week behandelt de Kamer een wetsvoorstel om de kinderbijslag twee jaar te bevriezen,” schrijft Pieter Omtzigt op Twitter. “Dat moet 100 miljoen opleveren voor ICT (echt ja).”

“Het wetsvoorstel levert veel meer op voor het rijk door de fors gestegen inflatie. En dus meer armoede bij kinderen,” sluit hij zijn tweet af.

Schandalig

Dit is natuurlijk een enorme schande. En wel om meerdere redenen. Want, zoals Omtzigt in zijn Kamervragen ook stelt, dit idee werd geopperd toen de inflatie relatief laag leek te zijn. Maar dat is in de tussentijd natuurlijk enorm veranderd, onder meer door de energieprijzen die belachelijk hoog geworden zijn.

“Is het u opgevallen dat de inflatie in september 2021 al 2,7% bedroeg en dat dit al ver boven de verwachtingen is waarop dit wetsvoorstel gebaseerd is?” vraagt Omtzigt dan ook. Vervolgens vraagt hij of het klopt dat als die inflatie zo blijft – en dat is een conservatieve inschatting gezien de energieprijzen – “het niet indexeren van de kinderbijslag voor 1 jaar al 3,7 miljard maal 2,7% = 99,9 miljoen structureel oplevert?”

Met andere woorden, door de kinderbijslag niet te indexeren wordt het gewenste bedrag van 100 miljoen euro dus al in één jaar opgehaald in plaats van in twee jaar.

Aanpassen

Natuurlijk wil Omtzigt dat het kabinet de plannen aanpast in verband met deze veranderde feiten. Helaas is de kans dat dit gebeurt erg klein. Want als dit kabinet ergens extra geld vandaan kan halen doet het dat altijd, zéker als het op rekening kan van gewone gezinnen; van mensen die het al lastig hebben en voor wie elke euro telt.