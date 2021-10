Polen is witheet van woede op Mark Rutte: “Hij is de laatste persoon die ons de les mag lezen!”

De Poolse regering heeft snoeihard uitgehaald naar onze demissionaire premier Mark Rutte. Volgens de Polen is Rutte “de laatste persoon” die een grote mond mag opentrekken over problemen met de rechtstaat in dat land. Volgens de Poolse overheid voldoet Nederland in meerdere opzichten ook niet aan de gestelde Europese normen.

Een woordvoerder van de Poolse regering stelt: “Dan heb ik het over belastingkwesties, belastingontwijking en andere mechanismen die Nederland al vele jaren gebruikt.” Het is niet de eerste keer dat Rutte recentelijk keiharde kritiek vanuit het buitenland te verduren kreeg. Onlangs omschreef het toonaangevende Duitse magazine Der Spiegel het Nederland onder Rutte nog als een land van kaas, coke en killers. En tja, zie daar maar eens tegen in verweer te gaan…

De kritische noot uit Polen volgt op de aankondiging dat Rutte heeft aangekondigd maatregelen te willen nemen tegen het land. Rutte wil dat de Europese Unie het besluit afkeurt om 36 miljard euro aan Polen uit te keren voor een coronaherstelplan.

Polen licht al langer overhoop met de bestuurders in Brussel. Nu richt het land zich nadrukkelijk op de -in hun ogen- bemoeienis van Rutte. De meeste EU-lidstaten zijn nog wel op de hand van Rutte. Eerder reageerden ze geschokt toen het Poolse Constitutioneel Hof oordeelde dat het Poolse recht soms zwaarder weegt dan het Europese recht.

Enerzijds heeft Polen natuurlijk een punt. We moeten als EU-lidstaten niet zomaar al onze soevereiniteit uit handen geven. Maar het is wél zo eerlijk om erbij te vermelden dat Polen een gigantische EU-subsidieslurper is. Het land wil nu alleen de lusten en niet de lasten. Zo werkt het helaas niet.

Het is bewonderenswaardig dat de Poolse regering opkomt voor volk en vaderland. Daar ontbreekt het namelijk in bestuurlijk Nederland nog weleens aan. Maar de conclusie is ook dat Polen haar positie binnen de Europese Unie moet heroverwegen. Net zoals Engeland.