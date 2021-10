Duits magazine Der Spiegel beschrijft het Nederland van Mark Rutte: “Kaas, coke en killers”

Het Duitse magazine Der Spiegel is bepaald niet te spreken over wat Mark Rutte en zijn kompanen Nederland hebben aangedaan. De samenvatting? “Kaas, coke en killers.” Tja. Daar kan niemand het mee oneens zijn, he?

Der Spiegel – één van de bekendste en meest invloedrijke politieke magazines van Duitsland – pakt het Nederland van Mark Rutte hardhandig aan deze week. Want, stelt het blad, Nederland is de laatste jaren verworden tot een waar maffiaparadijs. En dat komt door het wanbeleid van de opeenvolgende kabinetten Rutte.

De coverstory van de nieuwe Der Spiegel gaat over ons land en telt maar liefst negen pagina’s. De titel? ‘Käse, Koks und Killer’ (kaas, coke en moordenaars). In het stuk wordt stilgestaan bij de recente ontwikkelingen in ons land, waaronder natuurlijk de brute moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Op de foto bij het artikel staat Frau Antje met in haar handen een Kalasjnikov en een stuk Goudse kaas, waarin dan cocaïne verstopt zit. Zo.

In den Niederlanden rüsten Kokainbanden mit Kalaschnikows auf, Polizisten, Anwälte und Journalisten riskieren ihr Leben. Die Geschichte eines Landes, das sich bereitwillig den Drogen ausgeliefert hat. Die SPIEGEL-Titelstory. (S+) https://t.co/UsQ1juN2Hb — DER SPIEGEL (@derspiegel) October 15, 2021

In het artikel zelf wordt uitgelegd dat de Mocromaffia via de drugshandel een enorme rol voor zichzelf opeist in ons land – en ver daarbuiten. Het is zo erg, aldus Der Spiegel, dat zelfs een man als Mark Rutte zelf serieus voor zijn leven moet vrezen als hij tóch iets wil doen aan dit probleem. Zo gevaarlijk is de Mocroterreurbende nu, volgens het magazine. Iedereen die deze gestoorde Marokkaanse gangsters wil aanpakken – hetzij in de media, hetzij strafrechtelijk – loopt gevaar.

Het stuk is zo hard én treffend, dat zelfs pro-kartelorganen als het AD zich verplicht voelen er aandacht aan te besteden. En dat wil best wat zeggen. Want het hele mediakartel en het partijkartel zijn al jaren één. Blijkbaar beseft zelfs dat mediakartel dat ze dit niet helemaal weg kunnen zwijgen.

Wat hebben Rutte en zijn mede politieke maffiosi er toch “een gaaf land” van gemaakt he?