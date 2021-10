Politiechef ziet voordelen voor dragen hoofddoek als agente: ‘Je zegt toch ook geen nee tegen een arts met hoofddoek?’

Hoofdcommissaris en portefeuillehouder diversiteit bij de politie Martin Sitalsing ziet wel enkele voordelen in het goedkeuren van het dragen van een hoofdoek als politieagente. ‘Het zegt niets over hoe een agente in haar werk staat’, aldus Sitalsing. Online kan de hoofdcommissaris op flink wat kritiek rekenen.

De diversiteitscommissaris bij de politie, Martin Sitalsing, is van mening dat een agente met een hoofddoek hetzelfde is als een dokter met een hoofddoek, dat zegt hij tegen het AD. Immers een dokter met een hoofddoek ga je ook niet weigeren omdat zij een religieuze uiting draagt. Dat politieambtenaren het overheidsgezag vertegenwoordigen én daarom religieus neutraal dienen te zijn, ontgaat de hoofdcommissaris klaarblijkelijk. In onze wet staat duidelijk beschreven dat agenten religieus neutraal moeten te zijn. Daarnaast kan je iemand die overheidsgezag vertegenwoordigt niet vergelijken met een arts.

De hoofdcommissaris komt met allerlei drogredeneringen en manke vergelijkingen waarom het dragen van een hoofddoek wél wenselijk zou zijn. Op sociale media moet hij het dan ook flink ontgelden.

Kolder argument; 'In de Albert Heijn zijn ze ook overal' Nee, Sisalting, 'uitstraling van onpartijdigheid en objectiviteit van politieambtenaren is een voorwaarde voor de legitimiteit van de politie bij het uitoefenen van haar bijzonder overheidstaak'. "https://t.co/bwd2xIoeUz — Reinier Geerligs (@RGeerligs) October 3, 2021

Non-discussie. Religie hoort thuis in het privédomein, waar iedereen kan doen wat hem of haar gelukkig maakt. In het openbare leven moet objectiviteit de norm zijn. Basta, lijkt me. https://t.co/aE76SwOeHB — Guido den Aantrekker (@GdenAantrekker) October 3, 2021

Ook PVV-politica Lilian Helder bemoeit zich met de hoofddoekdiscussie. Zij ziet liever dat Nederlandse agenten hun tijd besteden aan het bestrijden van criminaliteit in plaats van ‘de korpsleiding te plezieren met dit geklets.’

Domme vergelijking: een politieambtenaar vertegenwoordigt het overheidsgezag

en moet dus neutraal zijn staat nota bene in de eigen gedragscodehttps://t.co/jdK6x50gN7 ga liever boeven vangen ipv de korpsleiding te plezieren met dit geklets https://t.co/joBaHIZ5cF — Lilian Helder (@lilianhelderpvv) October 3, 2021

De afgelopen maanden horen we steeds meer prominenten binnen de politie zeggen dat men aan het nadenken is over de kwestie. Het lijkt er sterk op dat de deur op een kiertje is gezet voor het toelaten van het dragen van een hoofddoek. Wat zou betekenen dat de onze politie, met het toestaan van het dragen van een hoofddoek, niet langer meer religieus neutraal zou zijn.

Wat een kwalijke ontwikkeling zou zijn. Als wethandhavers is het wenselijk dat men zich neutraal houdt van maatschappelijk uitingen en met name van religieuze uitingen. Het zou ook hartstikke onwenselijk zijn als agenten rondom verkiezingen met speldjes van politieke partijen gaan rondlopen. Niemand zit te wachten op de politieke mening van handhavers, dus ook niet op de religieuze uiting van agenten.