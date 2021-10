Poolse Hof gooit bom onder EU-recht: uitspraken rechtbanken Polen wegen zwaarder dan Europese recht

De verhoudingen tussen Polen en Brussel zijn opnieuw op scherp gezet. Lang zat men te wachten op het oordeel van het Constitutionele Hof van Polen die zich boog over de vraag welk recht (Europees of Pools) zwaarder meeweegt. Tegen de EU-principes in concludeert het Hof dat het Poolse recht zwaarder weegt dan het Europese recht.

Tussen de Visegrád-landen en Brussel is er al langere tijd sprake van een verstoorde relatie. Met name Polen en Hongarije zijn niet te spreken over de alsmaar groter wordende bemoeienis van de EU. Vandaar dat men in Polen wilde weten welke wetgeving nu echt leidend was.

Enkele maanden lang zaten de hoge bobo’s van de EU gespannen te wachten op de conclusies van het Poolse Hof. Immers zou een negatieve uitspraak toekomstige obstakels opleveren voor de EU. De Britten waren namelijk ook van mening dat hun nationale wetgeving belangrijker was dan het Europese recht, inmiddels hebben we allemaal kunnen zien wat dit gekissebis heeft veroorzaakt: de Brexit.

De NOS meldt dat het Poolse Hof zich flink kritisch heeft uitgelaten in zijn uitspraak. Het Hof concludeert dat dat het EU-lidmaatschap en het ondertekenen van de verdragen niet betekent dat Polen zijn hoogste juridische orgaan aan de EU uitlevert. De uitspraak gaat lijnrecht in tegen het belangrijkste EU-principe: uitspraken van het Europese Hof zijn bindend en staan boven nationale wetgeving.

Het Poolse Hof denkt daar dus tussen echt anders over. Waardoor de discussie over nationale soevereiniteit tegenover supranationaal gezag in één klap weer terug op de agenda is. PVV-leider Geert Wilders uitte gisteravond al zijn genoegen over dit nieuws. Hij is blij om te zien dat Polen op deze manier wat soevereiniteit terugpakt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De grote vraag is nu wat de EU gaat doen. Zij zullen angstig zijn dat Polen nu zelf gaat bepalen welke Europese verdragen zij wel en niet gaan accepteren. Het zal niemand moeten verbazen als lieden zoals Frans Timmermans weer gaan dreigen met sancties.