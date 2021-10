Schandalig! Onderzoek naar explosieve toeslagenaffairememo in laatste fase afgezwakt en aangepast: sleutelrol topambtenaren onderbelicht

De zoveelste uitglijder vanuit de overheid in de toeslagenaffaire is boven water gekomen. Vorige week werd het PwC-onderzoek gepubliceerd en na nader onderzoek blijkt dat in de laatste fase er enkele cruciale zaken zijn aangepast en afgezwakt om zo de rol van enkele topfunctionarissen te verdoezelen. Men zorgt wel goed voor de eigen topambtenaren, dat moge duidelijk zijn.

Het accountantskantoor PwC heeft onderzoek gedaan naar de verdwijning van een explosieve memo. Het rapport zou een onafhankelijke kijk hebben op de gang van zaken rond de ‘memo-Palmen’. Maar uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat we het ‘onafhankelijke’ wel weer kunnen schrappen. In de laatste fase heeft men nog even wat cruciale dingen afgezwakt of aangepast zodat, opnieuw, enkele topambtenaren in bescherming worden genomen.

De beruchte memo, waar men in eerste instantie beweerde dat het niet was besproken, was wél degelijk besproken en rondgegaan. Staatssecretaris Van Huffelen heeft altijd anders beweerd, maar RTL nieuws meldt dat zij wordt tegengesproken door een ambtenaar uit eigen kring. De Tweede Kamer wil nu de conceptversie van het onderzoek zien. Wat natuurlijk logisch is, want daar staan wél de correcte feiten in. SP-Kamerlid Leijten opent in ieder geval al de aanval op de demissionair staatssecretaris. Want als blijkt dat zij niet de waarheid heeft gesproken, dan kan Rutte opnieuw afscheid nemen van een bestuurder:

“Wanneer dit onderzoek van PwC opnieuw gebruikt is om zaken toe te dekken, kan de Tweede Kamer niet met de huidige demissionaire staatssecretaris door. Want dan wordt op dit gevoelige onderwerp de Kamer opnieuw het bos ingestuurd.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Vrijwel iedere maand wordt duidelijk wat een schimmige praktijken er plaatsvinden achter de schermen bij de ambtelijke top. Ze weten allemaal dat ze fout zijn geweest tijdens de toeslagenaffaire, nu proberen ze in alle haast de sporen te wissen. Gelukkig vrij onsuccesvol. Het wordt dringend tijd voor een grote schoonmaak bij de top van de overheid.