Thierry Baudet fileert klimaatalarmisme: ‘Wat een onzin!’

We gaan allemaal dood! Dat is zo ongeveer het motto van pushers van klimaatalarmisme. Nou, Thierry Baudet is daar helemaal klaar mee. “Wat een onzin,” schrijft hij over al de deugangst. En die angst voor “warme temperaturen” moet ook maar eens stoppen.

De media wakkeren vandaag de angst voor “klimaatverandering” maar weer eens aan. Want, stelt De Morgen vandaag, hogere temperaturen zorgen er onder meer voor dat baby’s veranderen in de baarmoeder! Daardoor worden ze “vatbaarder voor hartziekten!”

“Tijdens hittegolven ligt de ­oversterfte merkelijk hoger. In Frankrijk en Duitsland sterven 20 tot 30 procent meer mensen tijdens een hittegolf,” zegt ‘expert’ Wilfried Gyselaers. “Het Verenigd Koninkrijk tekende onlangs zelfs 66 procent meer overlijdens op. Er bestaat ook een studie over hittegolven in Antwerpen. Boven de 26 graden sterven er meer mensen dan gewoonlijk. Bij een dag van 36 graden is er 27 procent oversterfte en zijn er bijna 80 procent meer ziekenhuisopnames.”

En jeetje, zegt deze zelfde persoon, “in vergelijking met de periode 1850-1899 is de gemiddelde temperatuur in ons land met 2 graden gestegen.” Gossiedorie, twee hele graden?! Dat is wel heel ernstig inderdaad!

Tjongejonge.

Thierry Baudet reageert op dit klimaatalarmisme

Natuurlijk is Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet totaal niet onder de indruk van dit angstig klimaatalarmisme.

“Klimaatregelen!” schrijft hij spottend op Twitter. “Want: ‘Boven de 26 graden sterven er meer mensen dan gewoonlijk, meer oversterfte en ziekenhuisopnames.’ Zijn we vergeten dat het in grote delen van de wereld ALTIJD warmer is dan 26 graden? Vallen ze daar bij bosjes om? Wat een onzin.”

Klimaatmaatregelen! Want: 'Boven de 26 graden sterven er meer mensen dan gewoonlijk, meer oversterfte en ziekenhuisopnames.' Zijn we vergeten dat het in grote delen van de wereld ALTIJD warmer is dan 26 graden? Vallen ze daar bij bosjes om? Wat een onzin.https://t.co/suFEyc7QXm — Thierry Baudet (@thierrybaudet) October 23, 2021

Baudet heeft gelijk. Er zijn talloze landen waarin het heel vaak warmer is dan 26 graden (wat echt een beperkte temperatuur is, trouwens). Maar daar storten ze niet allemaal massaal neer; niet met hartaanvallen, en ook niet met andere ziektes. Sterker nog, het lijkt erop dat de bevolkingsgroei in Afrika ontzettend snel gaat; veel sneller dan bij ons. Terwijl het daar toch echt lekker warm is. Heet zelfs (joh!).

Een prima reactie van Baudet.