Tweede Kamer is doodsbang voor de kiezer: motie-Wilders voor nieuwe verkiezingen verworpen door kartel

De Tweede Kamer – het héle partijkartel – wil ten koste van alles voorkomen dat er nieuwe verkiezingen komen. De reden is simpel: de kartelistas zijn doodsbang voor de kiezer. Daarom zetten ze nu alles op alles om toch maar door te gaan met Rutte III. Dat werd duidelijk toen Geert Wilders een motie indiende om nieuwe verkiezingen uit te laten schrijven. Het héle kartel was er tegen.

Tijdens het formatiedebat gisteravond en vannacht diende Geert Wilders een motie in waarin geëist wordt dat de Kamer ontbonden wordt en er dus nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Dit is geen gekke gedachte. Het gaat immers belachelijk langzaam met de formatie. We wachten al bijna zeven maanden, en ze zijn nu nog maar begonnen aan onderhandelingen… en dan ook nog eens met dezelfde partijen wiens regering eerder officieel moest aftreden vanwege het Toeslagenschandaal.

Kortom, als er ooit reden was voor vervroegde verkiezingen dan is het nu. De onderlinge verstandhoudingen zijn verziekt. Een demissionair kabinet dat moest aftreden omdat het tienduizenden gezinnen willens en wetens financieel geruïneerd heeft onderhandelt toch maar met elkaar. Nederland wacht al zeven maanden op een nieuwe regering. Oh, en dat zouden we nog bijna vergeten ook: het demissionaire kabinet richt een QR-samenleving in terwijl de kiezer daar helemaal niet voor gestemd heeft.

Geen wonder dus dat Geert Wilders met de oproep is gekomen om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Maar wat valt op? Juist: het hele partijkartel stemde tegen. Echt, het héle kartel: D66, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, BIJ1, VVD, Volt, en de fractie Den Haan. Alleen de SP, DENK, de Partij voor de Dieren, de PVV en natuurlijk Forum voor Democratie stemden voor. De rest verwierp het idee. Dat geldt helaas overigens ook voor BBB, Van Haga, JA21, SGP en het Lid Omtzigt:

Natuurlijk wordt het excuus gebruikt dat er nu drie partijen zijn die met elkaar willen onderhandelen, dat dit een kans moet worden gegeven, want verantwoord ofzo. Maar dat slaat volstrekt nergens op. Want ze praten over het voortzetten van een kabinet dat moest aftreden vanwege het grootste schandaal van de eeuw. Dat kabinet is demissionair gemaakt, komt vervolgens met allerlei wetten die in strijd zijn met de grond, en besluit daarna toch lekker met elkaar door te gaan als Rutte IV.

Schandalig is een te softe term om in deze context te gebruiken. Een poppenkast, dat is het. Als je dat niet wilt, als je wilt dat de politiek weer mee telt en serieus wordt genomen, dan moet je daar als partij een stokje voor steken.

Wilders heeft dus gelijk dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. En snel een beetje!