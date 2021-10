Vladimir Poetin haalt fel uit naar woke-cultuur Westen: ‘Zij die roepen dat mannen en vrouwen bestaan worden vrijwel verbannen’

Vladimir Poetins optreden tijdens de Valdai-conferentie stond onder meer in het teken van het verval van het Westen. Volgens de Russische president zijn er absurdistische praktijken aan de gang in het Westen. De definities van man- en vrouw-zijn worden herschreven, samen met grote delen van de geschiedenis. Een zorgelijke ontwikkeling, aldus Poetin.

Vladimir Poetin had geen goed woord over de groei van de woke-ideologie en de politieke correctheid in het Westen. Het is niet aan hem om zich er actief mee te bemoeien, maar hij mag er wel zijn verontrusting over uitspreken, aldus de president. Het Westen is in rap tempo zijn eigen geschiedenis aan het herschrijven onder het mom van politieke correctheid, daarnaast is men biologische feiten aan het ontkennen door de nieuwe definities van man- en vrouw-zijn te schrijven.

'Crime Against Humanity' – Putin on 'Wokeness' and Western PC Culture Details: https://t.co/usPhzX2Psg pic.twitter.com/J3UeNELA1n — RT (@RT_com) October 24, 2021

“”De discussie over de rechten van mannen en vrouwen is in een aantal westerse landen uitgegroeid tot een totale begoocheling. Degenen die het risico lopen te zeggen dat mannen en vrouwen nog steeds bestaan, en dat dit een biologisch feit is, worden vrijwel verbannen. Om nog maar te zwijgen over dingen die gewoon monsterlijk zijn, zoals wanneer kinderen van jongs af aan worden geleerd dat een jongen gemakkelijk een meisje kan worden en omgekeerd. In feite indoctrineren ze hen in de vermeende keuzes die zogenaamd voor iedereen beschikbaar zijn – ouders uit de kwestie weghalen en het kind dwingen beslissingen te nemen die hun leven kan ruïneren.”

Het is duidelijk dat Poetin zich qua mening schaart achter de kritieken van de Hongaarse premier Viktor Orbán. De afgelopen jaren heeft de Hongaar zich in soortgelijke bewoording kritisch geuit over de EU en de ontwikkelingen in het Westen. Poetin maakte in Valdai kenbaar dat de huidige trend in het Westen, die schuilgaat onder de noemer ‘progressie’, niks meer is dan achteruitgang.