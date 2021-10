Wilders wil Rutte naar de Kamer halen: ‘Om hem te confronteren met het vreselijke open grenzen beleid!’

Geert Wilders is helemaal klaar met wat hij het open grenzenbeleid van Mark Rutte noemt. Daarom wil hij dat de premier dinsdag langskomt in de Tweede Kamer. Dan kan hij tekst en uitleg geven over de “vreselijke gevolgen” van dat beleid. Dat wordt ongetwijfeld een keihard debat voor de VVD-premier.

30 asielzoekers tegen 1 buschauffeur

In Emmen werd gisteren een buschauffeur mishandeld. Dat gebeurt wel vaker. Maar dit keer was het vreselijk. Want hij werd in elkaar gerost door een groep van dertig mannen. Dertig. 30. Een drie gevolgd door een nul.

Natuurlijk is dat wat gek. Waarom zou een groep van gewone mannen zo’n buschauffeur even in elkaar meppen? Waarom zouden ze dat in vredesnaam doen?

Nou, het waarom weten we niet. Wat we wel weten is dat het om dertig zogenaamde “asielzoekers” gaat.

Geert Wilders wil dat Mark Rutte verantwoordelijkheid neemt

PVV-leider Geert Wilders is natuurlijk woedend en eist dat premier Mark Rutte hier tekst en uitleg over geeft. En dan niet snel even in een interviewtje op de NPO, maar in de Kamer zelf. In een debat. En wel op dinsdag.

Ik wil dinsdag premier Rutte naar de Kamer halen voor het vragenuur en hem confronteren met de vreselijke gevolgen van zijn open grenzen beleid zoals de oplopende criminaliteit door asielzoekers – 30 asielzoekers mishandelden gisteren een buschauffeur in Emmen.#grenzendicht — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 29, 2021

“Ik wil dinsdag premier Rutte naar de Kamer halen voor het vragenuur,” schrijft Wilders op Twitter, “en hem confronteren met de vreselijke gevolgen van zijn open grenzen beleid zoals de oplopende criminaliteit door asielzoekers – 30 asielzoekers mishandelden gisteren een buschauffeur in Emmen.”

In een andere tweet noemt hij deze walgelijke misdaad “godgeklaagd.”

“Pak ze op,” gaat hij verder, “en knikker ze het land uit en zet ze tot die tijd meteen vast op water en brood. En sluit eindelijk onze grenzen, Nederlanders hebben hier schoon genoeg van!”