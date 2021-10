Woke-gekte in de VS: Californië verplicht warenhuizen genderneutraal speelgoed aan te bieden

Het o zo ‘vrije’ Amerika gaat steeds verder in de doorgeslagen gendergekte. Het linkse Californië gaat warenhuizen per wet verplichten om genderneutraal speelgoed aan te bieden. Vanaf 2024 moeten de grote warenhuizen in de Amerikaanse staat zowel speelgoed als kinderverzorgingsproducten ook genderneutraal aanbieden.

In plaats van dat lokale politici de mouwen opstropen om echte problemen aan te pakken in hun staat spenderen ze klaarblijkelijk enorm veel tijd in maken van ‘inclusieve‘ wetgeving. Het overwegend linkse Californië gaat nu per wet verplichten dat grote warenhuizen meer genderneutrale spullen aanbieden, dat meldt de NOS.

Met de invoering van deze wet wordt de Amerikaanse staat de eerste staat waar zo’n wet gaat gelden. De wet verbiedt niet dat er geen jongens- en meisjesafdelingen meer mogen zijn, maar er moet nu ook een derde optie aanwezig zijn. De initiatiefnemer van de wet, de Democraat Evan Low, is er maar enorm trots op:

“De wet moet ervoor zorgen dat een meisje een politieauto, een brandweerwagen of dinosaurus kan vinden. En aan de andere kant, als je als jongen wat meer artistiek bent en met glitter wil spelen, waarom niet?”

Het lijkt er sterk op dat Low nog nooit een speelgoedwinkel van de binnenkant heeft gezien. Er is werkelijk waar geen enkele barrière die ervoor zorgt dat een meisje geen politieauto zou kunnen kopen. Ondertussen worden winkels verplicht om in de toekomst de gehele winkelindeling overhoop te gooien om aan ‘genderneutrale‘ standaarden te voldoen.

De wet was al twee keer eerder onsuccesvol geopperd, maar uiteindelijk bleek drie keer scheepsrecht te zijn. Conservatieve groeperingen en Republikeinen waren, en zijn, fel tegen dit soort wetgeving. Zij willen niet dat de overheid voor ouders bepaalt wat zij voor hun kinderen kopen.