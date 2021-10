Wopke Hoekstra probeert Pieter Omtzigt weer een hak te zetten… maar die slaat direct terug

Onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt is er absoluut niet over te spreken dat de mensen rond Wopke Hoekstra hem wegzetten als ontwikkelaar van een strategie om Mark Rutte zwart te maken. Dat probeerde het CDA blijkbaar rond de verkiezingscampagne van 21 maart. En ja, er wordt in de media net gedaan alsof Omtzigt daar een grote rol in speelde. De waarheid is anders, zegt Omtzigt: het waren Hoekstra-getrouwen die het deden, hij had slechts één keer een gesprek met ze, en hij heeft juist aangegeven dat hij de strategie walgelijk vond. Zéker voor een “christelijke” partij.

De ranzige groep rond Wopke Hoekstra heeft de aanval weer geopend op Pieter Omtzigt. Want, berichten verschillende media vandaag, Omtzigt zou actief lid zijn geweest van een kleine groep CDA-strategen die als Groot Doel hadden om Mark Rutte persoonlijk aan te vallen. Daarbij zouden ze het spel echt hard spelen. Aldus Thijs Broer en Peter Kee in hun nieuwe boek Code Rood. Jan Dijkgraaf schreef daar vandaag een interessant briefje over.

Volgens Kee en Broer werd het uiteindelijk niet uitgevoerd omdat de CDA’ers geen producenten konden vinden die de filmpjes wilden maken. Maar volgens Hoekstra en zijn nummer twee Peter Heerma ging het niet door omdat zij zo graag met open vizier wilden strijden. Hilarisch, natuurlijk. Geen mens die daar intrapt.

Omtzigt reageert

En ja, dat gevoel wordt nu bevestigd door Pieter Omtzigt zelf. Want die heeft gereageerd op de roddel en achterklap. Zijn boodschap is volstrekt helder: de twee mannen die achter de campagne zaten waren vertrouwelingen van Hoekstra. Omtzigt heeft zelf één keer met de mannen gesproken, maar kwam toen tot de conclusie dat hun strategie wal-ge-lijk was en dat hij er niets mee te maken wilde hebben. Vervolgens heeft hij de kwestie zelfs formeel gemeld bij de Commissie Spies van het CDA, die onderzoek deed naar de verkiezingsnederlaag. Oh, en daarnaast heeft hij ook nog eens duidelijk aangegeven dat hij de werkwijze “ongepast” vond. Dit omdat de Hoekstra-lievelingen onder meer vol op het orgel wilden gaan vanwege MH17 en… Seksualiteit.

“Tijdens de campagne zijn Hans van der Wind en Martin van Putten (die kende ik helemaal nog niet) bij mij langs geweest,” schreef Omtzigt aan Spies. “Zij kwamen om te spreken over een operatie ‘Black Hand.’ Die bestond uit het zoeken naar kwetsbare plekken bij de persoon Mark Rutte. Daarbij spraken zij over MH17 en over seksualiteit.

“Dit was behoorlijk ongepast en helemaal voor een christendemocratische partij. Luc Rullens, toen mijn persoonlijk medewerker, was ook aanwezig bij het gesprek.”

Vieze spelletjes

Met andere woorden, niet alleen was Omtzigt niet de bedenker van deze strategie, maar hij vond het zelfs zo walgelijk dat hij er officieel melding van heeft gemaakt bij de partijtop. En dan lezen we vandaag in de media ineens dat Omtzigt volgens Hoekstra en Heerma juist de grote Godfather achter de geplande campagne was.

Het CDA: smeriger dan die partij worden ze niet gemaakt in Nederland. Zelfs Ab Osterhaus is er niets bij.