Dictatoriale veearts Ab Osterhaus: eigenlijk zouden we ongevaccineerden naar hun eigen eiland moeten sturen

De dictatoriale veearts en professionele vaccinverkoper Ab Osterhaus vindt het eigenlijk wel een prima idee: ongevaccineerden met z’n allen naar een speciaal eiland sturen. Want dan kunnen ze anderen zogenaamd niet in gevaar brengen. Lekker isoleren die hap. Maar oke, nou ja, geeft hij dan toch maar toe: het is misschien niet acceptabel om dat te doen. En trouwens, het echte probleem is natuurlijk dat het praktisch niet haalbaar is.

Gisteren bij Op1 werd Ab Osterhaus gevraagd wat hij van ideeën vindt om specifieke maatregelen te ontwerpen voor ongevaccineerden. “Nou ja, je zou kunnen zeggen, zet ze op een eiland en laat ze het maar zien.” Maar ja, “dat kan natuurlijk niet,” ging hij verder. “Dat zou een ideale oplossing zijn maar dat is natuurlijk niet acceptabel.”

Op dat moment denk je dat hij begrijpt dat zoiets ethisch niet verantwoord is. Nou, dat erkent hij wel een beetje. Maar het echte punt is dat het praktisch niet te doen is.

“Ik ben dierenarts. En als wij bij dieren een Mond- en Klauwzeeruitbraak hebben dan zijn we heel rigoureus.” Ja, dan is het “isoleren” en weg ermee.

Maar ja. Dat kan niet echt bij mensen. “Dat is het probleem met een samenleving maken waarin je gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen hebt. Maar je kunt aan de neus van mensen niet zien of ze gevaccineerd zijn. Er is geen systeem om dat te vervolgen. Dus ik denk dat dat heel moeilijk is.”

Ongevaccineerden opsluiten op een eiland: vaccinverkoper Ab Osterhaus ziet alleen praktische obstakels. “Je kunt aan de neus van de mensen niet zien of ze gevaccineerd zijn. Er is geen systeem om dat te vervolgen.” De QR-app van Hugo biedt uitkomst. Waar gaat dit heen? #FVD pic.twitter.com/IyzEQYs67M — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) October 27, 2021

Goh. “Onreine” mensen samen met elkaar op een eiland zetten. Wie hadden het daar óók over? Was het niet zo dat de nazi’s speelden met het idee om Joden naar Madagascar te sturen? Blijkbaar heeft Osterhaus daar ook over gelezen en denkt hij: ‘Joh, helemaal zo gek nog niet!’

Maar ja, hoe doe je dat he? Dan misschien toch maar een mooie sticker op de jas van mensen laten naaien? Of anders net als bij dieren een kaart door de neus?

Vragen, vragen, vragen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En het meest bizarre van dit allemaal? Bij Op1 wordt dit nog gezien als een normaal gespreksonderwerp ook. Zo diep zijn we gezonken.

Overigens heb ik nog een idee voor Ab. Is hier wel aan gerelateerd, en net als het eiland-idee is het gestolen van de geschiedenis, maar hé, we moeten leren van de historie, nietwaar? Goed, hier komt ‘ie: waarom geen kampen? Natuurlijk moeten we dan wel wat bewakingshonden erbij zetten, prikkeldraad erom heen zetten, en wat wachttorens, maar hé, onze gezondheid is ons wel wat waard. Toch?