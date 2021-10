YouTube breidt censuur uit: YouTubers die klimaatverandering ontkennen krijgen geen geld meer

De greep van de zogeheten Big Tech-bedrijven op onwelgevallige meningen wordt alsmaar groter. YouTube heeft aangekondigd dat het mensen die de klimaatverandering ontkennen onmogelijk gaat maken om nog geld te verdienen op het platform. Ook Google gaat geen reclameadvertenties meer plaatsen bij artikelen die klimaatverandering ontkennen.

Zowel YouTube als Google hebben een soortgelijke regel ingevoerd, dat meldt RTL Nieuws. Artikelen en video’s die gaan over het ontkennen van de klimaatverandering zullen voortaan advertentieloos zijn. Wat betekent dat de maker van deze content hierdoor geen inkomsten kan genereren.

Opnieuw doen enkele Big Tech-bedrijven een grote stap richting het reguleren, en zelf bepalen, van welke mening of nieuws wel of niet wenselijk zou zijn. Google laat weten dat de nieuwe regels gebaseerd zijn op wetenschappelijke consensus: “de gevestigde wetenschappelijke consensus over het bestaan ​​en de oorzaken van klimaatverandering”. En dat het overtreden van deze consensus dus zorgt voor een advertentiestop.

De techbedrijven geven aan dat zulke artikelen en video’s nog wel vindbaar zijn, maar dus geld meer opleveren voor de makers ervan. Toch kan je dit zien als een nieuwe stap naar het compleet uitbannen van onwenselijke meningen op deze platformen. Het wordt mensen steeds lastiger gemaakt om op de grote media zo hun vrije mening te uiten.

Het idee dat dit soort acties ‘oké’ zijn omdat het private bedrijven is discutabel. Wie geen toegang meer heeft tot een platform van een van de grote Big Tech-bedrijven kan steeds moeilijker deelnemen aan het vrije debat wat gaande is in zijn of haar samenleving. Mensen met afwijkende of kritische meningen worden door dit soort maatregelen steeds meer uit het publieke debat geweerd.