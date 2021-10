Kletsnat Amsterdam protesteert tegen steeds urgentere waanzin van de dag: “TIENDUIZENDEN critici uiten mening tegenover coronamaatschappij”

Minstens 25.000 critici spraken zich zondagmiddag in Amsterdam uit tegen het doorgedraaide coronabeleid van het demissionaire kabinet Rutte III. De recent ingevoerde maar omstreden coronapas was daarbij het grote mikpunt van de aanwezige demonstranten.

Het aantal van 25.000 demonstranten is een voorzichtige schatting van de politie Amsterdam. FVD-leider Thierry Baudet laat tegenover De Dagelijkse Standaard weten dat daar best een nulletje aan toegevoegd kan worden. “De media hebben weer wat gevonden om hun eeuwige, voorspelbare, doodsaaie afschuw, walging, weerzin etc, te kunnen uitspreken over de fantastische Amsterdamse demonstratie vandaag met meer dan 100 duizend mensen”, aldus Baudet die zelf ook aanwezig was bij het protest.

Hoeveel mensen er precies waren maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Feit is dat de demonstraties tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet Rutte III steeds meer begint te groeien. Op de demonstraties tegen de huidige coronamaatregelen lijken steeds meer en meer bezorgde burgers af te komen. Het maant demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge in ieder geval tot stilte. Een reactie vanuit het eeneiige politieke tweetal bleef dan ook uit.

Zoals De Dagelijkse Standaard al eerder zaterdag schreef lieten de demonstranten zich niet misleiden door het herfstweer dat de hoofdstad teisterde. Sterker nog: Steeds meer mensen sloten zich later aan bij het protest, dat vooral was gericht tegen de huidige beleidsmakers Mark Rutte, Hugo de Jonge en dooddoener Sigrid Kaag.

De stoet met vele tienduizenden indrukwekkend veel betogers vertrok rond 13.00 uur vanaf de Dam via de Rozengracht. Daarna liep de massale stoet van de Marnixstraat en de Haarlemmer Houttuinen weer terug naar de Dam. Het was een mooie wandeltocht van een respectabele vijf kilometer.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!