De Dam staat propvol met demonstranten: ‘Wij nemen stelling tegen de buitenproportionele overheidsmaatregelen’

De Dam in Amsterdam staat vandaag tot de nok toe gevuld met demonstranten. Vandaag is de zogeheten protestmars tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet. Ondanks het slechte herfstweer zijn er maar liefst duizenden Nederlanders afgereisd naar de hoofdstad.

De organisatie Samen voor Nederland heeft vandaag een protestmars georganiseerd, en het is nu al een groot succes te noemen. De Dam staat helemaal vol met critici en er blijven maar mensen aansluiten. De organisatie liet al eerder weten dat de protestmars een krachtig signaal moet gaan afgeven. Burgerrechten worden, mede door de invoering van de coronapas, geschonden:

“Wij nemen stelling tegen de buitenproportionele overheidsmaatregelen rondom covid-19 en de wijze waarop onze vrijheden beperkt worden en burgerrechten buitenspel worden gezet”

Op sociale media is goed te zien dat de sfeer er goed inzit:

Ondanks de regen toch zo ontiegelijk veel mensen. Dat doet goed! #3oktoberAmsterdam pic.twitter.com/lgtM1O2VT1 — Richard Steenvoorden 🌱 (@Reezyard) October 3, 2021

De afgelopen weken is de kritiek op het coronabeleid flink toegenomen. Met de invoering van het coronatoegangsbewijs lijkt voor velen de maat vol. Afgelopen week was het al enorm onrustig rondom de weigering van de coronapascontrole bij het Utrechtse Waku Waku, ook andere horecaondernemers gaven aan niet te controleren op QR-codes.

De lijst met Nederlandse ondernemers die niet willen meedoen aan het coronapassysteem is ook alleen maar aan het groeien. De rek is eruit en de onvrede over het coronabeleid neemt flink toe. Wellicht wordt het maar eens tijd voor het kabinet om naar de ‘boze’ burger te luisteren.