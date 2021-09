ONGELOOFLIJK! Demonstratie Amsterdam enorm succes: ‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur!’

De demonstratie op De Dam in Amsterdam is zo’n groot succes dat de gemeente Amsterdam mensen heeft opgeroepen er vooral niet naartoe te gaan. Het zou namelijk “te druk” zijn. Het antwoord van de aanwezigen? ‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur!’

Haha, hilarischer dan dit wordt het natuurlijk niet. De gemeente Amsterdam heeft mensen die naar de demonstratie willen in Amsterdam, op De Dam, opgeroepen daar vooral niet naartoe te gaan. Nu is de demonstratie al goed bezig, dus de kans dat er nog mensen zijn die er naartoe willen maar er nog niet zijn is minimaal. Maar toch. Het is tekenend a) voor de populariteit van dit protest en b) voor de achterlijke houding van Amsterdam. Het feit dat er veel mensen op af komen is nou juist de bedoeling. Hoe meer, hoe beter. Het gaat er namelijk om dat er een signaal wordt afgegeven. Dat doe je niet met 20 mensen.

Hoe dan ook, uit beelden op sociale media blijkt het echt geweldig te zijn. Thierry Baudet van Forum voor Democratie is één van de meest prominente aanwezigen. FVD is overal te zien. Mensen lopen rond met mooie hartvormige FVD-ballonnen, je ziet FVD-petjes… ja, het gaat heel goed. En het moge duidelijk zijn: heel veel aanwezigen dragen FVD een heel warm hart toe.

.@thierrybaudet komt samen met tienduizenden anderen op voor de vrijheid van alle Nederlanders. We mogen de coronapas, de verplichte vaccinaties en alle andere vrijheidsbeperkende maatregelen die zijn ingevoerd onder het mom van corona nooit accepteren! #5septemberamsterdam #FVD pic.twitter.com/PpQ9b0YTTA — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 5, 2021

Vandaag demonstreren we op de Dam tegen de medische apartheid die in Nederland stapje voor stapje wordt ingevoerd. Kom ook en sta samen met @thierrybaudet en vele andere FVD'ers voor vrijheid! #FVD #5septemberAmsterdam pic.twitter.com/yDylfb0SAZ — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 5, 2021

Toen Baudet zijn speech gaf waren de demonstranten een bijzonder veelzeggende leus aan het scanderen. “Liefde, vrijheid, geen dictatuur!” “Liefde, vrijheid, geen dictatuur!” “Liefde, vrijheid, geen dictatuur.” Belangrijk omdat mensen die hier staan te demonstreren door de almachtigen worden weggezet als “wappies” gedreven door haat. Niets is minder waar. Ten eerste zijn het heel normale mensen, en ten tweede worden ze gedreven door naastenliefde, liefde voor ons land, én liefde voor onze vrijheid. Daar kunnen de aanhangers van het corona-neocommunisme nog het één en ander van leren.