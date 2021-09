Vandaag is de dag! 50.000-100.000 mensen verwacht bij demonstratie op De Dam

Het is vandaag een grote dag voor iedereen die de vrijheid lief heeft. Want er worden maar liefst 50.000 tot 100.000 mensen verwacht bij een enorme demonstratie op De Dam, in Amsterdam. Iedereen die het oneens is met de testmaatschappij, met de QR-code-maatschappij, met de dictatoriale maatregelen, met de lockdown, met vrijheidsbeperkingen, met de aanval op de horeca moet erbij zijn.

“De grootste demonstratie sinds de intrede van de coronamaatregelen” vindt vandaag plaats op De Dam in Amsterdam. Initiatiefnemer van de demonstratie is Michel Reijinga. Deze man heeft al meer “bijeenkomsten” georganiseerd, maar dit keer wordt het groter dan ooit. Hij stuurt zelf aan op zo’n 50.000 bezoekers, wat zeker mogelijk is aangezien 60 organisaties hun medewerking verlenen. Zo is Forum voor Democratie er natuurlijk ook bij met Thierry Baudet. En ook Sietske Bergsma doet mee.

Sterker nog, ik verwacht dat er mogelijk zelfs 100.000 mensen komen opdagen. En dat moet ook. Als we niets doen komt die verfoeide QR-code-maatschappij er namelijk echt. Dat is een maatschappij zonder vrijheid, een maatschappij zonder eigen verantwoordelijkheid; een maatschappij waarin iedereen automatisch geknecht én in de gaten gehouden wordt. Het is The Soviet Union gone mad.

De demonstratie op De Dam is eigenlijk veel meer dan dat; het is ook een wandeling van maar liefst 7 kilometer. Het begint om 12 uur, hoewel aanwezigen vanaf 11:00 uur al bij elkaar komen. Er is dus nog tijd als je dit artikel kort na publicatie leest. Sta op van de bank, neem een douche, stap in de auto, en rijd naar Amsterdam. Er moet gedemonstreerd worden. Er moet duidelijk gemaakt worden aan Mark Rutte, Hugo de Jonge en al die andere kast-neocommunisten dat we geen “nieuw normaal” wíllen. Dat we onze vrijheid lief hebben, en dat we geen schijnveiligheid accepteren. Nee, ook niet in naam van de volksgezondheid.

