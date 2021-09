[Filmpje] Thierry Baudet maakt zich ernstig zorgen over QR-code-maatschappij: ‘Begin van dictatuur’

In een nieuw filmpje spreekt Thierry Baudet zijn zorgen uit over het begin van een QR-code-maatschappij. Het is, stelt hij, het “begin van dictatuur.” Want op het moment dat mensen een code moeten laten zien om mee te kunnen doen aan het maatschappelijk leven pak je hun vrijheid af.

“Het maakt eigenlijk niets uit wat de aanleiding is voor die QR-code-maatschappij,” zegt Thierry Baudet in een nieuwe video. “Het kan een virus zijn, het kan iets anders zijn.”

“Maar op het moment,” gaat hij verder, “dat je als land accepteert dat burgers een code moeten laten zien met hun medische gegevens, maar het kunnen ook andere gegevens zijn, voordat ze mee mogen doen aan het openbare leven: een café of restaurant in, of naar school, of naar je werk. Op dat moment ben je bezig om de vrijheid van mensen totaal af te nemen.”

Dat klopt natuurlijk helemaal. Vrijheid houdt in dat je kunt doen en laten wat je wilt, zonder dat a) de overheid jou daarin kan beperken en b) de overheid kan zien wat je allemaal doet. Een zwaar geregistreerde maatschappij is per definitie geen vrije maatschappij. Sterker nog, zo’n maatschappij is juist uitgesproken onvrij.

“Het is het begin van dictatuur,” sluit Baudet zijn video dan ook terecht af.

Nou ja, “terecht.” Daar valt eigenlijk ook best iets op aan te merken. Want ik denk niet dat het ‘t begin van dictatuur is, maar het summum ervan. Een dictatuur is niet alleen maar dat een soldaat zijn laars op je nek drukt en je zo in bedwang houdt. Nee. Een dictatuur kan best gevestigd worden met minimaal geweld vanuit de overheid.

Dat zie je nu gebeuren. En Baudet heeft gelijk dat die hele QR-code-maatschappij overduidelijk een teken zijn dat je van een vrij land in een dictatuur beland bent. Alleen is het niet het “begin” ervan, maar de vervolmaking.

En ja, gezien de geschiedenis is het dan natuurlijk alleen nog maar wachten op die soldaat met z’n laars op je strot. Want uiteindelijk komt dat steeds tóch.