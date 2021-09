Gesloten Utrechts restaurant houdt verzet tegen coronapas vol, heeft al 70.000 euro opgehaald met crowdfunding

Het Utrechtse veganistische restaurant Waku Waku weigerde mee te werken aan het controleren van de coronapas, waarop burgemeester Sharon Dijksma (PvdA) het pand liet sluiten. Dat leverde gisteren een demonstratie op voor het restaurant, waarmee ontruiming werd voorkomen. Inmiddels zijn de sloten uitgeboord en is Waku Waku daadwerkelijk gesloten. Toch blijft het restaurant zich verzetten tegen de coronapas en krijgen ze brede steun door middel van crowdfunding!

Volgens de eigenaar van restaurant Waku Waku, Floris Beukers, is het verzet tegen de coronapas een principekwestie. Wat hem betreft betekent het moeten naleven van de coronapas-controle dat hij door de overheid wordt gedwongen om te discrimineren.

“Op grond van artikel 1 Protocol nr. 12 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, is discriminatie verboden. Wat de overheid van ons vraagt, is niet alleen in strijd met ons moreel kompas. Het is ook nog eens hartstikke fout”, aldus Beukers.

De restauranteigenaar heeft zich met zijn standvastigheid midden in de maatschappelijke discussie over de coronapas geplaatst, en er zelfs flink voor moeten boeten. En hoewel de meningen verdeeld zijn over de actie van de restauranteigenaar, geniet hij toch ook brede steun. De teller op zijn GoFundMe-pagina staat op moment van schrijven al op 70.000 euro!

Nu kan hem makkelijk worden verweten dat hij zelf de fout in is gegaan door zich niet aan de maatregelen te houden en nu kapitaliseert op de ramp die hij zelf over zich af heeft geroepen. Op Twitter zijn dergelijke reacties niet moeilijk te vinden. Maar eigenlijk toont de restauranteigenaar niets minder dan lef!

Hij had geen geld achter de hand. Hij wist wat de consequenties zouden zijn en had absoluut niet de zekerheid van brede steun op het moment dat hij besloot om te staan achter zijn principes. Dat dit nu goed uitpakt is hartstikke fijn voor hem, maar het was wel een absolute gok! Vreedzaam verzet tegen de maatregel lijkt in dit geval zijn vruchten af te werpen.