Filmpje! Kamerlid Chris Stoffer (SGP) stelt spoedvragen over coronapas en fileert complete coronabeleid

Nu Mona Keijzer is ontslagen als demissionair staatssecretaris en ook vertrokken is uit de CDA-fractie vanwege haar kritiek op de coronapas, is het hek van de dam. Kamerlid Chris Stoffer van de SGP komt, midden in de storm van kritiek op de coronapas en het -beleid, met een serie spoedvragen die het totale gebrek aan logica achter de maatregelen blootlegt.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer wijst op tal van negatieve effecten en slecht doordachte maatregelen (zoals de coronapas) waardoor de weerstand tegen het coronabeleid alleen maar toeneemt. Zo benoemt hij de subtiele verandering van vrijblijvendheid naar dwang en drang om te vaccineren en te testen, maar ook het gebrek aan een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen.

Stoffer wijst op het feit dat ouderen en digibeten “op achterstand” zijn komen te staan door de “QR-samenleving”. Dat is ook meteen het meest milde puntje van kritiek. Wij al zijn andere vragen even op zich in laat werken, kan haast niet anders dan stilstaan bij hoe onlogisch het hele beleid is geworden.

We zijn van een beroep op de eigen verantwoordelijkheid gegaan naar het straffen voor het maken van een eigen keuze. Alternatieven op vaccinatie worden op dit moment niet eens overwogen, want de huidige maatregelen zijn volgens het demissionaire kabinet toch slechts tijdelijk.

Maar alles wijst erop dat de weg die het kabinet is ingeslagen steeds minder vrijblijvend wordt en steeds meer tekenen van drang en dwang begint te vertonen. En waarom? Zodat mensen alsnog worden aangespoord om de ‘juiste keuze’ te maken, terwijl ook die keuze risico’s met zich meebrengt.

Wie de vragen van dhr. Stoffer nagaat, moet haast wel concluderen dat het bestrijden van de coronapandemie allang niet meer het doel van het beleid is. Het gaat iemand als De Jonge er meer om dat er precies wordt gedaan wat hij zegt. En daarbij houdt hij wat striktere opties achter de hand voor het geval dat volgens zijn maatstaven niet goed genoeg gebeurt.

De SGP houdt het nog netjes met de vragen, maar de implicaties zijn alles behalve dat.