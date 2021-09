Grapperhaus dreigt met sluiting voor ongehoorzame horecaondernemers die coronapas niet willen controleren

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) balt zijn ijzeren vuist. Grapperhaus waarschuwt horecaondernemers dat hun zaak dicht moet als zij weigeren mee te werken aan het controleren van de coronapas.

Grapperhaus heeft met de burgemeesters afgesproken dat er dit weekeinde nog niet hard zal worden ingegrepen bij horecaondernemers die weigeren om de coronapas te controleren. Hij zegt dit te hebben afgesproken omdat hij verwacht dat het nog niet overal direct goed zal gaan. Maar na het weekend is het menens!

Het lijkt er een beetje op dat het een smoes is om dit weekend nog niet hard te gaan optreden tegen ongehoorzame ondernemers, aangezien zij allemaal ruim de tijd hebben gehad om te testen of het allemaal werkt. Grapperhaus hoopt er waarschijnlijk op dat met een beetje coulance in het begin de ondernemers alsnog zullen inschikken. Hij voelt namelijk ook wel aan dat het behoorlijk beroerd is voor de beeldvorming als handhavers in het weekend al boetes uit gaan delen en dreigen met sluiting van de cafés.

Hij probeert zelf ook verder de angel er een beetje uit te halen, door het volgende te zeggen tegen het AD: “We zijn bezig met de laatste loodjes met elkaar. Het OMT heeft gezegd: regel het voor een beperkte tijd op deze manier, met de toegangsbewijzen. We krijgen begin november een herijking. We moeten hier de komende vijf, zes weken even aan trekken. In het buitenland zien we dat het goed kan. Laten we dit nou samen goed doen.”

‘Het is maar voor even en we kijken snel naar of het straks nog nodig is’, is natuurlijk een geruststelling van niks. Maar uit deze uitspraak blijkt wel dat hij zelf ook wel aanvoelt dat er grote spanning heerst binnen de maatschappij over de coronatoegangsbewijzen. Hij kan wel zeggen dat het allemaal wel mee zal vallen en dat het niet eens ‘zo veel werk’ is, maar daar hebben die horecaondernemers absoluut geen boodschap aan. Die worden namelijk gewoon bedreigd en zien hun omzet straks flink dalen.