Dictatoriale coronatsaren Gommers en Koopmans: ‘Geen versoepelingen zonder coronapas!’

De totaal doorgeslagen OMT-neocommunisten Diederik Gommers en Marion Koopmans laten weten dat de zogenaamde “versoepelingen” alleen kunnen doorgaan als “we” écht werken met de Apartheidspas. “De coronamaatregelen zijn alleen versoepeld omdat er gebruik moet worden gemaakt van de coronapas, anders was dat niet gebeurd,” aldus Koopmans.

Gommers en Koopmans: geen versoepelingen

In gesprek met Tijs van den Brink bij de podcast Virusfeiten (EO) laten Diederik Gommers en Marion Koopmans weten dat als de Apartheidspas niet gebruikt wordt, de versoepelingen niet door kunnen gaan. Met andere woorden, de anderhalvemeterregel kan dan niet worden afgeschaft. Bepalen zij eventjes. Als zijnde onze ongekozen leiders.

“De coronamaatregelen zijn alleen versoepeld omdat er gebruik moet worden gemaakt van de coronapas, anders was dat niet gebeurd,” stelt dictator Koopmans. “Als de intentie is dat we het gaan doen en het gaat af en toe mis, dan is het prima. Maar nu wordt meteen gezegd dat ze wel doorgaan met de versoepelingen, maar niet met de pas.”

Gommers denkt daar net zo over. “Dit kan eigenlijk echt niet,” zegt dit walgelijke creatuur. “Als expert geef je een advies. En dan zeggen de burgemeesters, we gaan het niet doen, maar we gaan wel door met de versoepelingen.”

Tirannie van de experts

Het is ongekend. Maar we zijn werkelijk in een coronadictatuur beland, waarin wij geregeerd worden door zogenaamde experts. Filosofen hebben hier altijd tegen gewaarschuwd. Maar het is zover. En die experts hebben er lak aan dat we hier juist altijd tegen gewaarschuwd zijn. Sterker nog, misschien weten ze dat niet eens. Want experts zijn alleen kundig op hún vakgebied. Van sociaal-politieke en culturele overwegingen hebben deze figuren echt geen verstand.

Of misschien is dat te naïef. Deze figuren hebben daar gewoon lak aan omdat ze een dictatuur van experts juist heel erg zien zitten. Niet zo gek natuurlijk, want zij zijn die experts. In zo’n politiek systeem hebben zij ongekende macht. En je ziet dat dit precies is wat ze willen. Gommers zegt het zelfs letterlijk met zijn “als expert geef je een advies”-verhaal.

Onacceptabel

Deze twee figuren moeten per direct terug in hun mand worden gestuurd. Zij gaan hun boekje kilometersver te buiten. Als OMT-leden mogen ze advies geven… en dat is het dan. Het is niet aan hen om vervolgens commentaar te geven op wat er gebeurt, en op burgemeesters die besluiten niet te handhaven.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

We zitten in een heel enge situatie. Gommers en Koopmans denken écht dat zij de almacht in handen hebben. Kan iemand die twee wannabe dictators even terugfluiten?