Ongekozen leider Diederik Gommers geeft ons toestemming te genieten na corona-afname: “Ga weer leven”

Volgens IC-arts Diederik Gommers is het “ongelooflijk” hoe snel het is gegaan met de afnemende bezetting van de IC’s. In een maand tijd een daling van 60 procent. Geweldig, aldus de zelfbenoemde coronaleider bij Humberto gisteravond. Daarom heeft hij één, heel belangrijke boodschap voor iedere Nederlander: “Ga weer leven.” Och wat fijn, het mág weer van Diederik.

Oh, oh, oh. Wat is hij positief, die Gommers. Het aantal ziekenhuisopnames en de bezettingen van IC-bedden zijn zo ontzettend positief tegenwoordig, ja, hij zit daardoor echt met “een heel ander gevoel” bij tv-programma’s. “Tuurlijk wisten we dat dit eraan zat te komen,” aldus Gommers (video hier), “maar als je het dan ook echt ziet gebeuren, word ik daar heel enthousiast van.”

Ja. Gek hè? Dat het aantal opnames zo sterk is gedaald, terwijl iedere scepticus dat een maand of wat geleden al voorspelde omdat de zomer er weer aankwam? Want vorig jaar was dat óók zo. Ook toen was het aantal IC-opnames in de zomer prima in orde.

Maar goed, volgens Gommers komt dat dit keer allemaal door de vaccins. “Als we erin slagen om in Nederland een vaccinatiegraad van 75 procent te halen, dan blijft het reproductiegetal (de zogenoemde R) onder de één,” aldus de vleesgeworden medicijngod Asclepius. Zo blijft het aantal opnames dalen in de zomer. En ja, zei hij, zelfs in de herfst en winter zou het dan in de hand te houden moeten blijven.

Zo mooi. “Ga weer leven,” zegt hij dan ook tegen alle Nederlanders. Leuk hè?

Maar wacht! We moeten nog wel voorzichtig blijven. Want volgens Gommers krijgen we nu “ons ‘nieuwe leven’ terug,” niet ons oude leven. Want de basisregels moeten nog wél blijven gelden vindt hij. “Het enige lastige aan ons gedrag is: als we een vinger krijgen, pakken we de hele hand,” legde Gommers uit. “We doen dan net alsof alles voorbij is.”

Wie denkt deze man eigenlijk dat hij is, om ons op zo’n manier de les te lezen? We zijn geen kinderen. Wij leven zoals we wíllen leven. Als wij vinden dat het ’t risico waard is, dan is dat volstrekt oké; dat is ónze beslissing, niet die van hem. En we hoeven na een jaar van totale onderdrukking – die deels nog steeds doorgaat! – niet te horen dat wij ons niet netjes genoeg laten onderdrukken. Houd op zeg. Nederlanders hebben zich massaal in de mand laten sturen door typetjes als Gommers.

Klaar ben ik ermee. Gommers en de zijnen moeten ophouden ons de wet voor te schrijven, en zich te bemoeien met hoe wij leven. De IC-bezetting is prima in orde nu, en dat betekent dat we ons leven terug moeten krijgen – zónder allerlei bemoeizuchtige opmerkingen van de in talkshows aanschuivende coronafiguren.

