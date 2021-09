Van de werkelijkheid losgezongen Hugo de Jonge: ‘Ik zie geen tweedeling door de coronapas, we komen juist weer samen’

In een interview geeft Hugo de Jonge aan dat hij geen tweedeling ziet ontstaan in de samenleving door de invoering van de coronapas. Volgens de demissionair minister komen mensen juist nu weer samen door de invoering van het coronatoegangsbewijs. Het laat zien dat De Jonge geen oog heeft voor de groep die wordt buitengesloten van de maatschappij.

In een vrij hallucinant interview met het Parool zegt De Jonge zonder schaamte dat de coronapas mensen weer samenbrengt. Maar dit geldt absoluut niet voor een groep Nederlanders die zich vanwege een bepaalde overtuiging niet willen laten vaccineren of simpelweg niet de tijd hebben om zich meermaals per week te laten testen om toegang te krijgen tot sociale gelegenheden.

Ook op Twitter is de verbazing groot over de woorden van De Jonge. De coronapas zet juist mensen lijnrecht tegenover elkaar. Als er iets voor polarisatie of tweedeling zorgt is het wel die QR-code.

Ik zie ruzies in families en zie vriendengroepen die uit elkaar vallen. Ik zie werkgevers en werknemers die elkaar met de nek aankijken. Ik zie mensen die niet meer spontaan uit eten of naar de film kunnen. Ik zie tweedeling zich voor mijn ogen ontwikkelen. Het is niet te missen. pic.twitter.com/WHKNUfLrk2 — Kim Boon (@KimBoon94) September 26, 2021

Vooral de groep die zich niet laat vaccineren wordt buitengesloten. De Jonge deelt deze mening niet, het is volgens hem een “kleine moeite” om 30 minuten te rijden om je te laten testen. Maar realiseert de minister zich niet dat het enorm veel tijd gaat kosten voor mensen op het platteland om zich om de dag te laten testen? Dankzij een motie van de BoerBurgerBeweging is de reistijd nog maar maximaal 30 minuten, zonder de motie was het langer geweest.

Door zo’n enorme reistijd wordt er een drempel opgeworpen voor mensen om zich te laten testen en dus uiteindelijk weer mee te laten aan doen aan het ‘normale’ sociale leven.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

In het interview laat De Jonge duidelijk zien geen oog te hebben voor deze mensen. Want hij kan totaal geen goede reden bedenken waarom zij zich gewoon niet laten vaccineren. Of De Jonge het nu wel of niet doorheeft, hij sluit maar al te graag mensen buiten.