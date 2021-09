BBB woedend op Hugo de Jonge die ellenlange reistijd voor coronatest “kleine moeite” vindt: ‘Onze motie heeft reistijd verminderd’

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft zonder blikken en blozen gezegd dat het een “kleine moeite” kost om een half uur te rijden voor een coronatest. BBB vindt deze botte opmerking ongepast, aangezien de reistijd voor sommigen op het platteland zelfs méér dan 30 minuten bedroeg. Dankzij een motie van de partij is de reistijd teruggebracht naar een half uur.

Op de vraag of het een redelijk alternatief is om je driemaal per week te laten testen om nog op sociale plekken binnen te komen zei de CDA-minister dat een half uur rijden naar een testlocatie een kleine moeite is. In het AD zei hij het volgende erover:

“We hebben veel testlocaties, we gaan naar een capaciteit van 400.000 tests per dag. Iedereen kan binnen dertig minuten rijden bij een testlocatie zijn. Het eerste weekeinde kan je ergens in een bepaalde regio nog wat meer wachttijd zien omdat vraag en aanbod niet precies aansluiten. Maar de capaciteit wordt enorm opgeschroefd. Is zo’n test dan een enorme beperking? Ik vind van niet. Het is een kleine moeite.”

De botte opmerking valt niet in goede aarde bij de BoerBurgerBeweging. BBB-beleidsmedewerker Alexander Hendriks zegt dan ook nadrukkelijk dat de reistijd in eerste instantie zelfs langer was op sommige plekken. Zijn partij heeft nota bene nog een motie moeten indienen om de reistijd naar maximaal een half uur te brengen. Zonder deze motie hadden sommige mensen op het platteland anders nog langer moeten rijden om zich te laten testen.

Sterker nog: het was eerst vanuit veel plekken op het platteland nog stukken verder dan een half uur. Het was een motie van @lientje1967 van @BoerBurgerB die het uiteindelijk terugbracht naar maximaal een half uur reistijd. https://t.co/Jnd5CGi4lX pic.twitter.com/yH5gSSIdF2 — Alexander Hendriks (@Alex_Jacob5) September 25, 2021

De opmerking van De Jonge, dat het een “kleine moeite” is om 30 minuten te rijden voor een test, laat goed zien dat De Jonge geen flauw benul heeft wat dit betekent voor mensen in de realiteit. Mensen die zich uit bepaalde overtuiging niet willen laten vaccineren, maar wél nog naar sociale gelegenheden willen zijn dan extreem veel tijd kwijt met zich te laten testen.

De Jonge staat met dit soort zaken enorm ver verwijderd van de gemiddelde burger in de samenleving, en al helemaal van de burger die op het dunbevolkte platteland woont.